Золото на минимуме более чем за 5 лет

Золото идет вниз в понедельник. К 10.58 мск тройская унция с поставкой в августе стоит 1 115,10 долларов, такой уровень цены в последний раз наблюдался в марте 2010 года. Во время азиатской сессии фьючерс на желтый металл обваливался до 1 094,18 $ — до уровня февраля 2010.

Золото столкнулось с массированной волной продаж в Азии. Аналитики говорят, что похоже, кто-то воспользовался условиями низкой ликвидности. Происходит спекулятивная продажа. На Шанхайской золотой бирже в понедельник были проданы почти 900 000 лотов по ключевым контрактам (по сравнению с менее чем 27 000 лотов в пятницу). До сегодняшнего дня объем торгов в июле в среднем был меньше 30 000 лотов. Как видим, объем продаж вырос в 30 раз.

Аналитики видят причину обвала в том, что Китай в пятницу раскрыл данные о своих золотых запасах: оказалось, что Поднебесная не скупает металл в таких масштабах, как думали аналитики. Это означает, что спрос на золото не настолько велик, как казалось рынку.

Плюс ко всему, исчезают точки напряженности, заставлявшие инвесторов уходить в безопасные активы: сегодня открылись греческие банки, а фондовый обвал в Китае, похоже, завершился. Никуда не делся основной фактор давления на золото: ожидания повышения ставки ФРС. На прошлой неделе Джанет Йеллен ясно дала понять, что американский регулятор намерен повысить ставку до конца текущего года, а в таких условиях инвесторы не стремятся скупать непроцентные активы — такие, как золото.



