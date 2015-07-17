Акция! FXOpen объявил о снижении минимального депозита для ECN счетов с $1000 до $100

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Для того, чтобы дать возможность клиентам получить драйв от долгожданной волатильности в обычно скучные летние месяцы, FXOpеn объявляет уникальное на рынке предложение:
Для открытия ECN-счета минимальный депозит снижен с $1000 до $100.
Предложение действует только до 15 августа!
Попробуйте торговать на ECN с депозитом всего в $100 и получите следующие преимущества:
- Ультра-низкие спреды
- Ликвидность межбанка
- Мгновенное исполнение
- Полностью прозрачная торговая среда
- Плечо 1:500
- Минимальный размер лота 0.01
- Бесплатный VPS (при минимальном объеме в месяц $10 млн.)
- CFDs, валютные пары и металлы, торгуемые на одном счету MT4
- Все стратегии разрешены
Не пропустите уникальный шанс поторговать на профессиональных ECN-счетах с наилучшими условиями!