Акция! FXOpen объявил о снижении минимального депозита для ECN счетов с $1000 до $100

Для того, чтобы дать возможность клиентам получить драйв от долгожданной волатильности в обычно скучные летние месяцы, FXOpеn объявляет уникальное на рынке предложение:

Для открытия ECN-счета минимальный депозит снижен с $1000 до $100.

Предложение действует только до 15 августа!

Попробуйте торговать на ECN с депозитом всего в $100 и получите следующие преимущества:

Ультра-низкие спреды

Ликвидность межбанка

Мгновенное исполнение

Полностью прозрачная торговая среда

Плечо 1:500

Минимальный размер лота 0.01

Бесплатный VPS (при минимальном объеме в месяц $10 млн.)

CFDs, валютные пары и металлы, торгуемые на одном счету MT4

Все стратегии разрешены

Не пропустите уникальный шанс поторговать на профессиональных ECN-счетах с наилучшими условиями!