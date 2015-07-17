Акция! FXOpen объявил о снижении минимального депозита для ECN счетов с $1000 до $100
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Акция! FXOpen объявил о снижении минимального депозита для ECN счетов с $1000 до $100

17 июля 2015, 15:47
FXOpen
FXOpen
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Для того, чтобы дать возможность клиентам получить драйв от долгожданной волатильности в обычно скучные летние месяцы, FXOpеn объявляет уникальное на рынке предложение:

Для открытия ECN-счета минимальный депозит снижен с $1000 до $100.

Предложение действует только до 15 августа!

Попробуйте торговать на ECN с депозитом всего в $100 и получите следующие преимущества:

  • Ультра-низкие спреды
  • Ликвидность межбанка
  • Мгновенное исполнение
  • Полностью прозрачная торговая среда
  • Плечо 1:500
  • Минимальный размер лота 0.01
  • Бесплатный VPS (при минимальном объеме в месяц $10 млн.)
  • CFDs, валютные пары и металлы, торгуемые на одном счету MT4
  • Все стратегии разрешены

 Не пропустите уникальный шанс поторговать на профессиональных ECN-счетах с наилучшими условиями!

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