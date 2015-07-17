Morgan Stanley: доллар может вырасти выше 60 руб. из-за сделки с Ираном

Аналитики Morgan Stanley в своем обзоре «FX Overview and Recommendations» пишут, что подписание соглашения с Ираном и постоянные покупки валюты центробанком РФ способствуют ослаблению рубля. По мнению экспертов, в третьем квартале курс доллара превысит 60 рублей. «Дальнейшее снижение нефтяных цен, вызванное подписанием соглашения с Ираном, давит на рубль. Пополнение международных резервов со стороны ЦБ будет способствовать еще большему падению курса российской валюты. Мы полагаем, что в третьем квартале рубль ослабнет до 60 руб. за доллар», — считает экономист Мина Бассили.

Аналитики Barclays также согласны, что рубль продолжит падать. В сегодняшнем обзоре они пишут, что к этому приведет общее укрепление доллара, отсутствие поддержки со стороны центробанка и неутешительный прогноз по росту экономики. «Кроме того, умеренное ослабление рубля, похоже, только приветствуется, учитывая его положительное влияние на доходы бюджета», — говорят эксперты.

И, наконец, экономисты Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский и Арко Сен в обзоре «Russia: long again» сказали, что в ближайшие несколько месяцев рубль, вероятно, будет у верхней границы диапазона 52–58 руб. за доллар. Август - традиционно неблагоприятный месяц для рубля, именно в этот месяц рубль сильно теряет свои позиции вот уже в течение восьми лет.



Сегодня к 15:15 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 56,864 (-0,15%).

