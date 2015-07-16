Безработица в США впервые за месяц снизилась

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе - впервые за месяц, направляясь обратно к низким уровням и сигнализируя об улучшении самочувствия экономики. Так, количество первичных заявок упало до 281 тыс. на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали увидеть показатель в 285 тыс. Неделей ранее показатель был пересмотрен в сторону уменьшения — вместо 297 тыс. заявок было подано только 296 тыс. Такие данные опубликовало Министерство труда сегодня в Вашингтоне.

Число заявок может колебаться в это время года, так как автопроизводители закрывают заводы на переоборудование для новых модельных рядов, поэтому бывает трудно заметить основной тренд на рынке труда.

Низкий уровень заявок в этом году "лишний раз показывает, насколько хорошо чувствует себя рынок труда, по крайней мере, в плане увольнений", - говорит Геннадий Голдберг, американский стратег в TD Securities USA LLC в Нью-Йорке. Остановки работ на автозаводах, вероятно, продолжат влиять на цифры в течение следующих трех-четырех недель, сказал Голдберг.

В среднем за месяц число претензий не сильно изменилось, оно выросло примерно до 282,5 тыс заявок с 279,25 тыс в предыдущий месяц. Количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось на 112 тыс. - до 2,22 млн за неделю, завершившуюся 4 июля - эти данные приходят с недельной задержкой.

В то время как уровень безработицы находится на семилетнем минимуме и многие заняты на неполный рабочий день (кто хотел бы работать полный рабочий день), глава ФРС Джанет Йеллен на этой неделе сказала, что "есть еще некоторая слабость" на рынке труда. "Слишком много людей не ищут работу, но, скорее всего, сделают это, если рынок труда будет сильнее", - сказала Йеллен в среду. Зарплата, по ее мнению, по-прежнему на низком уровне.