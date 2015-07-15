"Банковские каникулы" в Греции вновь продлевают

Банки в Греции должны были открыться уже завтра, однако Минфин страны объявил, что их работа будет прекращена еще на одни сутки — до 16 июля включительно. К слову, банковская система сильно ограничена в своей работе с 29 июня, такие меры власти приняли для борьбы с ажиотажным снятием денег со счетов после объявления референдума. Эти банковские "каникулы" продлевали уже трижды, сегодня — четвертый раз. Сначала их установили на неделю, до 8 июля, но затем увеличили срок до 13 июля и до 15 июля.

Но вместе с этим Минфин наконец разрешил некоторые банковские операции. К примеру, с завтрашнего дня можно будет погашать долги перед государством, госпредприятиями, пенсионным фондом Греции и частными страховыми компаниями — либо наличными, либо переводом с банковского счета. Кроме этого, можно будет перевести деньги со своих сберегательных счетов на другой счет в той же кредитной организации.

Правительство объясняет введение банковских «каникул» крайней необходимостью защитить греческую финансовую систему и экономику Греции в связи с недостатком ликвидности.