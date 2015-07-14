Золото дешевеет: в фокусе — предполагаемый рост ставки ФРС

Золото увеличивает потери от предыдущей сессии параллельно с тем, как растет доллар. К 14.42 мск фьючерс на золото с поставкой в августе стоит 1 152,50 доллара за тройскую унцию.

Руководитель ФРС Джанет Йеллен в среду и четверг будет представлять свое полугодовое обращение к Конгрессу. Это программное заявление, скорее всего, перетянет внимание мировой экономической общественности от Греции на ФРС. Инвесторы будут ждать в речи Йеллен сигналов повышения процентной ставки американского регулятора, впервые с 2006 года.

Повышение процентной ставки по доллару станет фактором давления для золота. Эксперты «золотых» инвесткомпаний говорят: «Скорее всего, в течение 2015 года ставка вырастет один раз. Вполне возможно, что это случится в сентябре. И когда это произойдет, то мы можем увидеть падение желтого металла до $1,080 за унцию».

Как правило, в преддверии роста доллара инвесторы не торопятся вкладываться в непроцентные активы — такие, как золото. Сейчас даже долговой кризис в Греции и фондовый обвал в Китае не смогли поднять интереса к активу-убежищу.

Аналитики говорят: «Раньше мы чувствовали, что золото крепко прилипло к уровню в $1200. С тех пор уровень колебаний существенно ушел вниз. Сопротивление по золоту сейчас находится на уровне $ 1 165».