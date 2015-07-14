Рубль падает вслед за нефтью

На торгах во вторник рубль теряет позиции по отношению к основным валютам. Поскольку появились новости о том, что шесть мировых держав смогли договориться с Тегераном о приостановке иранской ядерной программы, то нефть дешевеет во вторник. Вполне ожидаемо, что вслед за ней пошел вниз и рубль. К 13.22 мск фьючерс на Brent с поставкой в сентябре стоит $ 57,14, на WTI — $51,15. Рубль, как валюта, напрямую зависящая от стоимости «черного золота», естественно, тоже продолжает терять позиции, причем как к доллару, так и к евро. К 13.23 EURRUB подорожала на 0,98% до 62,877 рубля за евро. USDRUB стала выше 0,73% до отметки 56,968.

Аналитики предполагают начало новой коррекции нефти, а значит — и дальнейшего ослабления рубля.