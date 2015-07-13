Котировки золота падают из-за позитива в переговорах по Греции

Цены на золото упали на рынке в Лондоне, когда инвесторы отреагировали на новость о том, что Греция достигла соглашения с кредиторами спустя 17 часов переговоров. Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе снизилась на 0,62% к 16:29 мск, дойдя до отметки $1150,70 (-0,62%) за тройскую унцию. До этого цена падала до минимума $1150,10 за унцию.

"На евросаммите достигли единогласного соглашения", - написал в своем твиттере президент Европейского совета Дональд Туск - как раз перед открытием европейского рынка. Туск председательствовал на переговорах. Лидеры еврозоны согласились предоставить Греции еще несколько миллиардов евро в обмен на жесткие меры экономии.

Золото обычно считается безопасным местом для хранения наличных денег во времена экономической неопределенности, поскольку имеет тенденцию поддерживать стабильный уровень стоимости. Однако, когда кризисы заканчиваются и возвращается стабильность, спрос на металл сокращается, а цены, как правило, падают.

"Золото ответило на новости падением на скромные 1%", - сказано в записке для клиентов Commerzbank. Сделка вряд ли окажет значительное давление на цены, считают аналитики, потому что золото в этот раз не стало этаким «убежищем» во время долгового кризиса. Но трудные времена, кажется, продолжаются, и сейчас доллар, вероятно, будет давить на цену золота.

"$1150 за унцию вполне может быть протестирован снова на этой неделе, особенно если отчеты из США о розничных продажах сработают в пользу доллара", - сказал Хоуи Ли, инвестиционный аналитик в Phillip Futures.

Серебро тем временем торговалось на отметке $15,32 за унцию.