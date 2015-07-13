Спасение Греции: Европа добилась сделки после долгих переговоров

Европа сказала в понедельник, что готова вести переговоры о новой программе финпомощи Греции после того, как страна согласилась провести серьезные экономические реформы под тщательным наблюдением своих кредиторов. Эта сделка должна предотвратить выход Греции из евро - беспрецедентный случай, который бы потряс Европу до самого основания.

"На евросаммите достигли единогласного соглашения", - написал Дональд Туск, президент Европейского Совета и председатель саммита. Лидеры 19 стран, которые используют евро, составили соглашение во время «марафонской ночи» в Брюсселе — спустя несколько недель безумной дипломатии, которую затягивала Греция, будучи в нескольких шагах от предыдущей программы по спасению. Постоянные отказы правительства подписать соглашение на неприемлемых для него условиях оставили страну фактически без денег: Греция не смогла провести очередной платеж в МВФ, затем закрыла свои банки и вообще чуть не отправила греческую экономику в свободное падение. Увидев, как быстро утекают из страны оставшиеся деньги, Греция столкнулась с ужасным выбором: принять условия кредиторов, готовых вновь одолжить деньги, или выйти из евро.

Сейчас потихоньку ослабевают слухи о валюте, но пока не ясно, как скоро деньги начнут возвращаться в страну и когда банки вновь начнут работать.

Новое соглашение означает, что греческое правительство теперь должно сделать намного больше, чем ей предлагали на прошлой неделе, - кредиторы просят более мощных изменений в пенсионной сфере, в секторе энергетики, на рынках труда и товаров. Они также настаивают на «капитальном ремонте» администрации и системы правосудия.

Потеря доверия между Грецией и другими странами еврозоны сделали разговор вчера очень жестким. Экстренный саммит шел всю ночь и утро, продлившись в общей сложности почти 17 часов. Европа и МВФ оценивает потребность Греции в 82-86 млрд евро в течение ближайших трех лет, в соответствии с документом, разработанным министрами финансов. Они уже одолжили Греции около 233 млрд евро с 2010 года.

Напомним, что правительство Ципраса было избрано на ожиданиях того, что оно наконец покончит с навязчивым контролем со стороны еврозоны, и нынешнее соглашение поднимает вопрос — а сможет ли Алексис Ципрас вообще теперь продолжать находиться на своем посту? Ведь он собирался уйти, если добиться своего не удастся. Но если пока не оценивать перспективы его «катапультирования», надо сказать, что Ципрас прекрасно понимал, что если он позволит Греции пуститься в экономический хаос, то он будет ускоряться, а в результате страна окажется как никогда близко к выходу из евро.

Банки в Греции закрыты уже в течение двух недель, а также в стране действуют ограничения на снятие наличных. От этого сильно пострадала индустрия туризма. Люди тратят меньше, некоторые государственные службы с трудом выполняют свою работу - система здравоохранения, например, работает на импортных лекарствах, поэтому с введением ограничений в больницы и аптеки перестали поступать медикаменты.

Напомним, Греция должна выплатить пенсии и зарплаты на этой неделе, а также сделать большой платеж в ЕЦБ на следующей неделе. Без быстрого получения новых средств, возможно, придется начать выдачу векселей — а это первый шаг к печати своей собственной валюты.

Но сегодняшнее соглашение — это еще не решение всех проблем. Ципрас должен протолкнуть первый пакет реформ - в том числе касающихся налоговых изменений и пенсионной сферы - через парламент в ближайшие три дня. И тогда мы увидим, будет ли этого достаточно, чтобы убедить ЕЦБ ослабить ограничения на финансирование греческих банков, введенных в конце июня.

Европа настаивает, что первые меры должны быть узаконены до 15 июля, либо официальные переговоры по спасению не начнутся. Плюс ко всему, есть еще несколько барьеров к новой программе помощи — к примеру, не все страны еврозоны (в частности, Германия и Финляндия) хотят, чтобы Греции давали деньги. Их налогоплательщики не хотят, чтобы новая порция бюджетных средств ушла в рискованное «плавание», поэтому новый план по спасению Греции должен быть ратифицирован также парламентом Германии и нескольких других стран.