Нефть дорожает в пятницу

Сегодня нефть продолжает дорожать: рынки испытывают оптимизм по греческому и китайскому вопросам. К 10.56 мск Brent стоит 59,6 доллара (поставка в августе), фьючерс на WTI - $53,75. Препятствием к более активному росту трейдеры называют снижение продаж автомобилей в Китае и замедление глобальной экономики.

Вот уже третий месяц подряд в Поднебесной снижаются продажи автотранспорта (-2,3% в июне). Такое долгое падение не фиксировалось в Китае с момента кризиса 2008 года.

Однако китайский импорт нефти, по мнению аналитиков, будет оставаться сильным: страна продолжает наращивать стратегические резервы.

Кроме Китая и Греции, трейдеры ждут новостей также об Иране: если с Тегерана снимут санкции, то ожидается рост иранских поставок. Однако сегодня во время американских торгов стало известно, что до заключения соглашения между Ираном и шестью мировыми державами пока далеко.

Инвестиционные фонды, торгующие нефтью, предполагают, что в оставшуюся часть года время Brent будет торговаться в диапазоне между $55 — 60 за баррель.