Банковские «каникулы» в Греции снова продлили

Греческое правительство приняло решение о продлении банковских каникул — банки страны, биржа будут закрыты до пятницы, 10 июля, включительно. Кроме того, ограничения на движение денежных средств так же остаются в силе. Указ о продлении ограничений будет опубликован позднее сегодня.

Напомним, что в понедельник неделю назад в Греции ввели ограничения на движение капитала, в частности, на неделю закрылись банки, в первый день не работали даже банкоматы. Из-за того, что нет доступа к деньгам, не открылась и греческая биржа (не работает уже с 26 июня). Первоначально правила должны были снять 6 июля, но затем их продлили до конца дня 8 июля.

В Греции до сих пор можно снять в банкомате только 60 евро в сутки, нельзя переводить деньги за рубеж. Однако, эти ограничения не коснулись иностранных туристов.