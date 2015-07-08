Нефть продолжает падать на китайских и греческих событиях

Драматические события в Европе и Азии ведут к усилению доллара. Параллельно с этим продолжают снижаться котировки нефти. К 10.32 Brent с поставкой в августе подешевела на 1,39% и стоит 56,06 долларов за баррель, WTI опустилась до $51,74.

Опасения по Китаю и Греции перевешивают ожидания инвентаризации нефтяных запасов в США (большинство экономистов прогнозируют снижение запасов).

Аналитики Morgan Stanley пишут, что по нефтяному рынку ударил идеальный шторм, и отдельно отмечают, что в значительной степени снижение основано на настроениях инвесторов, а не на новых фундаментальных факторах.

Тем не менее, данные биржевых торгов показали, что рынок готовится к дальнейшему снижению. Аналитики HSBC понижают прогноз роста для Азии на 2015 год с 6,5% до 6,3%. Резкое падение цен на нефть, ослабление местного спроса, замедление строительства в Китае, продаж автомобилей в Индонезии, сделок с недвижимостью в Тайване — по всему региону что-то пошло не по плану. Экономическое ослабление Азии — это не временное явление, оно отражает более прочные структурные факторы, которые вряд ли позволят биржевым товарам быстро отскочить.

Всё это, в совокупности с ростом добычи ОПЕК и перспективами роста экспорта иранской нефти продолжает давить на нефть эталонных марок в ближайшей и среднесрочной перспективе.