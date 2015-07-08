Золото упало до пятнадцатинедельного минимума

Золото торгуется на минимумах с 17 марта, серебро подешевело до семимесячного минимума. К 10.16 мск августовский фьючерс на золото потерял уже 0,44% и стоит 1 147,60 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро с поставкой в сентябре опустились до $14,778.

На фоне биржевого обвала в Китае инвесторы опасаются, что крупнейший в мире импортер золота потеряет свою покупательную способность. Греческий кризис по-прежнему находится в состоянии «последнего волоска», на котором висит будущее еврозоны. На этом фоне до пятинедельного максимума против 10-валютной корзины вырос индекс доллара. Плюс к тому, ФРС может в этом году впервые с 2006 года увеличить процентную ставку. Всё это снижает привлекательность непроцентных активов — таких, как золото, серебро и другие металлы.

Экономический кризис в Греции не смог помочь золоту, потому что большая часть инвесторов торопится купить больше долларов — сейчас активом-убежищем считается американская валюта.

Бычьи ставки на «золотые фьючерсы» на прошлой неделе упали до самого низкого показателя с октября 2006 года. Глобальные биржевые фонды вот уже восемь недель подряд сокращают свои длинные позиции по золоту.