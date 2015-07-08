Очередной дедлайн для Греции — ближайшее воскресенье

По итогам вчерашней встречи лидеров стран еврозоны было принято решение провести в это воскресенье новый экстренный саммит, чтобы там уже окончательно решить судьбу Греции. Но сами министры оценивают шансы на спасение страны от дефолта очень пессимистично.

"Суровая реальность такова, что у нас есть пять дней для того, чтобы найти окончательно решение, - заявил председатель Евросовета Дональд Туск. - Если мы не сможем прийти к соглашению, то это может привести к банкротству Греции и к краху ее банковской системы".

Во вторник встреча лидеров стран еврозоны проходила в довольно напряженной атмосфере. Кредиторы обвиняли греческого премьера Алексиса Ципраса в эскалации напряженности во всем европейском регионе, в отсутствии желания оценить усилия европейских налогоплательщиков по спасению греческой экономики и в подрыве взаимного доверия, как сообщает Bloomberg. "Вечеринка за счет остальных подходит к концу. Европа и еврозона точно не готовы платить за безответственное поведение греческого правительства", - сказал президент Литвы Далю Грибаускайте.

Пожалуй, для спасения Греции нужно настоящее "чудо", считает голландский премьер Марк Рютте. "Я очень пессимистично настроен и с тревогой жду ответа на вопрос о том, хочет ли Греция действительно сделать новые предложения, готова ли она искать выход из ситуации", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что еврогруппа готова к негативному развитию событий: "У нас есть сценарий со всеми деталями на случай Grexit. Все готово".

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал вчера, что греческие банки способны выжить до конца недели, но вряд протянут дольше, пишет Financial Times. Если перспектив подписания соглашения не будет, ЕЦБ вообще прекратит с будущей недели экстренную поддержку банков страны.

Ожидается, что конкретный план действий от греческого правительства представят уже сегодня, тогда Еврогруппа рассмотрит эти предложения в субботу, а уже в воскресенье окончательное решение по Греции примут на саммите лидеры стран ЕС.

Отметим, что кредиторы теперь требуют от Греции более жесткого сокращения бюджетных расходов и реформ, чем ранее, до референдума, пишет The Wall Street Journal. Financial Times подтверждает, что новые условия гораздо жестче тех, на которых Греция могла еще договориться пару недель назад.

Однако, участники саммита обещают предоставить Греции краткосрочное финансирование, чтобы та смогла рассчитаться 20 июля по кредитам ЕЦБ, пишет WSJ. Ципрас сегодня выступит перед депутатами Европарламента, чтобы объяснить позицию Афин на переговорах с международными кредиторами.