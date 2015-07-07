Нефть перестала падать, но перспективы остаются слабыми

Цены на сырье стабилизировались во вторник, после одного из крупнейших своих падений в течение года. Сейчас, к 10.41 мск Brent с поставкой в августе стоит $57,22 за баррель, WTI - $53,02 за баррель. Несмотря на сегодняшний легкий отскок и на спокойные торги во вторник, большинство аналитиков высказывают «медвежьи» предположения. Встречный вечер с точки зрения макроэкономики усиливается. Помимо перенасыщения рынка примерно на 1 млн баррелей в день, это и обвал китайского фондового рынка, и потенциальный выход Греции из еврозоны, и усиление доллара, и перспективы роста иранского экспорта. Поэтому риск снижения Brent сохраняется.

Прогноз спроса тоже не самый радужный. Китай, ключевой потребитель нефти на мировых рынках, сейчас занят спасением своего фондового рынка, поэтому спрос в Поднебесной потенциально готов снизиться.