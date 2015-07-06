Нефтяные котировки снижаются

В понедельник снова резко падают цены на нефть: Греция отвергла условия спасения от зарубежных кредиторов, в Китае развернуты экстренные меры по предотвращению полномасштабного обвала фондового рынка. Всё это добавляет опасений по поводу крайне медленного роста спроса в период глобального перепроизводства.

Единая валюта подешевела к доллару, потому что под сомнением сейчас будущее членство Греции в еврозоне. В свою очередь, усиление доллара всегда давит на нефтяные цены, поскольку это делает топливо более дорогим для держателей других валют.

На момент 14.37 мск Brent подешевела до трехмесячного минимума. Августовский фьючерс торгуется на уровне $58,67. WTI с поставкой в августе стоит $54,21 за баррель.

Практически весь товарный рынок, в том числе и нефтяной, находится под давлением рыночных потрясений в Китае. Обвал фондового рынка Поднебесной (почти на 30% за полмесяца) заставляет сомневаться в росте спроса на энергоносители в ближайшее время. Медвежьим фактором по нефти эксперты называют и греческую неопределенность. Если добавить к этому букету еще и недавний рост количества работающих буровых в США, и потенциальный рост поставок иранской нефти — ситуация складывается не самая оптимистичная.