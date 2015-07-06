Китайский центробанк приостановил панику на рынке. Но надолго ли?

В выходные китайский центробанк провел экстренное совещание по предотвращению обвала фондового рынка, который за пару недель потерял уже примерно 30%. В итоге решили действовать беспрецедентно. Так, центробанк Китая предоставит ликвидность специальному банку, который эти деньги распределит между брокерами и управляющими компаниями. Последние, в свою очередь, купят на эти средства акции местных компаний. К слову, деньги выделяются огромные – 120 млрд юаней, это примерно $20 млрд.

Похоже, у китайских властей начинают сдавать нервы, ведь принятые меры, по сути, являются прямым вмешательством в рынок. Однако, первая реакция рынка оказалась позитивной: индекс Shanghai Composite взлетел с открытия почти на 9%, и он был единственный «в плюсе» - подрос на 2,42% к 10:03 мск.

Кроме стимулирования прямых покупок акций были отменены 29 IPO - по идее это все должно помочь остановить панику на рынке. Однако надо помнить, что китайский рынок - это рынок частных инвесторов (около 80% от всего оборота торгов приходится именно на них) — и поведение этой толпы непредсказуемо. Интересно, что даже выдающиеся эксперты пока не имеют понятия, насколько эффективно подействуют данные меры регулятора. Отнюдь не все уверены, что подобное вмешательство сможет полностью стабилизировать ситуацию.

За последний год китайский фондовый рынок вырос более чем вдвое, но затем ситуация сильно поменялась - всего за несколько торговых сессий основные индексы рухнули на 30%. Центральный банк уже снизил ставки, дал банкам дополнительную ликвидность, но эти меры тогда результата не принесли.