Brent и WTI продолжают дешеветь

В пятницу нефтяные цены падают. Опасения перепроизводства подогреваются статистикой по количеству работающих буровых в США (оно выросло). Кроме того, китайские регуляторы начали расследование по подозрению в манипуляциях на фондовом рынке страны.

К 10.50 мск августовский фьючерс на Brent стоит $ 61,61, WTI подешевела до $56,54.

Нисходящий тренд в нефтяных ценах продолжается с начала мая, негативные настроения связаны с тем, что признаков снижения производства в США не наблюдается. К этому добавляются рекордные цифры по добыче в России и в странах ОПЕК: страны должны формировать свои бюджеты, а с учетом падения цены на нефть им остается только увеличивать производство. Нельзя сбрасывать со счетов и греческий кризис, и опасения по поводу товарных рынков Китая: все это потенциально надавит на спрос.

Аналитики предполагают, что Brent будет двигаться вниз и в течение следующей недели.