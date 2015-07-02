Цены на нефть стабилизировались после вчерашнего падения

Сегодня нефть торгуется в узком диапазоне. К 13.13 мск Brent с поставкой в августе стоит $62,28 за баррель, WTI — 57,03 доллара. Вчерашнее падение аналитики связывают с двумя основными причинами. Во-первых, в среду вышли неожиданные данные об увеличении запасов нефти в США, хотя прогнозировалось снижение. Во-вторых, трейдеры внимательно следят за ядерными переговорами между западными странами и Ираном. Если международные санкции против Тегерана будут сняты, то поставки иранской нефти вырастут и внесут дополнительный вклад в глобальное перенасыщение рынка.

Есть и третий фактор: настроения инвесторов в целом осторожные в преддверии воскресного референдума в Греции.

Аналитики многих компаний говорят, что вторая половина года пройдет на фоне фундаментальной картины сильной перепоставки. Бычьи прогнозы, по словам экспертов, делать очень трудно.