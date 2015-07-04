Европейский союз хочет отнять демократию у Греции

Похоже, власти ЕС намерены "покончить" с демократией в Греции, уверен американский экономист, лауреат нобелевской премии, профессор экономики Колумбийского университета Джозеф Стиглиц. Истинная причина нынешнего конфликта Греции и ЕС, как считает Стиглиц, это не экономика и деньги - "спор" идет больше о власти и демократии. Именно такое мнение он высказал в своей статье на портале Project Syndicate. Экономист пишет, что современная экономическая депрессия в Греции нарочно была спровоцирована властями Европейского союза.

Автор пишет, что та экономическая программа, которую Европейская комиссия, ЕЦБ и МВФ буквально навязала Греции пять лет назад, показала ужасающие результаты: она привела к падению ВВП страны на 25%. Пожалуй, в истории нет ни одного случая экономической депрессии, которая была бы настолько же предумышленной и привела бы к таким же катастрофическим последствиям. Например, уровень безработицы среди молодежи в Греции сейчас превышает 60%.

Но удивительно то, что "тройка" не хочет брать на себя ответственность за все эти результаты, а также не признается, что ее экономические прогнозы и модели оказались настолько плохими. А самое удивительное то, что лидеры Европы так ничему и не научились. "Тройка" продолжает требовать от Греции первичного профицита бюджета в размере 3,5% ВВП к 2018 году. Во всем мире экономисты уверены, что эта цель репрессивная, потому что попытка добиться ее неизбежно приведет к еще более глубокому спаду экономики.

С другой стороны, мало кому удавалось достичь того же, что смогли сделать греки за последние пять лет, стремясь превратить большой первичный дефицит бюджета в профицит. Но давайте говорить откровенно: почти ничего из тех денег, которые получила Греция в долг тогда, в саму страну не попало. Их выплатили частным кредиторам, в том числе немецким и французским банкам. А до Греции дошли только крохи, но страна заплатила высокую цену, чтобы сохранить банковскую систему в этих странах. МВФ и другие "официальные" кредиторы на самом деле могут обойтись и без тех денег, которые они требуют. К тому же, по стандартному сценарию, полученные от Греции деньги будут вновь предоставлены ей же в кредит. Но дело-то не в деньгах. А в том, что европейские министры уже не первый раз используют приближающиеся сроки выплат долгов, чтобы вынудить Грецию подчиниться и принять неприемлемое – согласиться фактически не просто на меры по сокращению госрасходов, но и на другие регрессивные и репрессивные шаги.

А вот почему Европа так поступает, по какой причине ЕС боится референдума? Скорее всего, Европа просто боится демократии. В начале года граждане Греции выбрали правительство, которое обещало покончить с политикой жесткой экономии. Но с этим возникли небольшие проблемы и правительство решило дать грекам шанс самим высказаться по этому вопросу, ведь он критически важен для будущего благополучия их страны. И вот как раз эта «народная легитимность» напугала европейских политиков, потому что еврозона никогда не являлась демократическим проектом. Большинство правительств стран-участниц союза не спрашивали у своих народов одобрения для передачи монетарного суверенитета Европейскому центральному банку. Швеция спросила и получила в ответ "нет". Шведы поняли, что в стране может вырасти безработица, если ее монетарная политика будет определяться центральным банком, который занят исключительно вопросами инфляции и мало внимания уделяет финансовой стабильности.

И вот то,что мы сейчас наблюдаем – 16 лет спустя после появления еврозоны как особого института – это антитеза демократии. Европейские лидеры хотят избавиться от левого правительства Алексиса Ципраса. Действительно, это так неудобно, когда в Греции у власти стоит правительство, твердо противостоящее политике, которая способствовала росту неравенства во многих развитых странах, и так же твердо преданной идее ограничения необузданной власти богатых. А вот с помощью соглашения правительство можно будет вынудить уйти, т.к. оно не выполнило свои предвыборные обещания.

Что касается референдума, то здесь оба варианта будут нелегкими. Если греки согласятся с условиями кредиторов, это фактически будет означать депрессию без конца. Может быть, истощенная страна и сможет добиться прощения долга, но положительные изменения могут произойти только спустя десять-двадцать лет. Если народ проголосует против, у Греции появится шанс с ее сильными демократическими традициями взять свою судьбу в собственные руки. Пожалуй, будущее это будет не столь процветающим, как ее прошлое, но явно окажется более обнадеживающим, чем бессмысленные пытки настоящего.