Алексис Ципрас идет ва-банк

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду призвал греков к тому, чтобы на референдуме в воскресенье отклонить сделку с международными кредиторами.

Менее чем через сутки после отправки ночного примирительного письма кредиторам, Ципрас резко переключился назад, в боевой режим и в своем телеобращении к нации попытался настроить граждан Греции против «шантажа».

Атмосфера последних дней довольно сюрреалистична: ночные предложения уступок и просьбы возобновить переговоры сменяются дневными желчными сообщениями и экспрессивной риторикой.

Ципрас заявил: «Решающий шаг на пути к подходящему соглашению, которое мы хотим заключить сразу после воскресного референдума, - это проголосовать против предложений кредиторов». Греческий премьер игнорирует неоднократные предупреждения европейских партнеров: референдум будет фактически о том, останется Греция в еврозоне или перейдет к драхме.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем твиттере написал: «Европа хочет помочь Греции, но нельзя помочь кому-то против его воли. Будем ждать итогов референдума».

Министры финансов еврозоны вчера провели часовую телеконференцию и резюмировали, что никаких дальнейших обсуждений до воскресного референдума больше проводиться не будет. Глава Еврогруппы, Йерун Дийссельблум, написал Ципрасу: «Мы вернемся к вашей просьбе о поддержке финансовой стабильности только после референдума, на основе его итогов».

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сказала, что прежде чем открывать дискуссии о новых кредитных пакетах, она хотела бы видеть реформы в Греции.

Министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, в своей речи обвинил Афины в многократном невыполнении своих обязательств: «Это правительство не сделало ничего с момента своего прихода к власти. С ним невозможно разговаривать откровенно».

В своем вчерашнем ночном письме к кредиторам Ципрас согласился принять большинство их требований по налогам и пенсиям, а также попросил нового кредита на 29 млрд евро, чтобы покрыть все платежи по обслуживанию долга в течение ближайших двух лет.

Тем не менее, даже если переговоры начнутся после референдума снова, Германия и другие страны ясно дали понять, что они начнутся с нуля.

Раздраженный тон комментариев европейских лидеров и широкой общественности хорошо заметен. Надежда на прорыв очень слабая. Тем временем, Ципрас пошел ва-банк и пообещал сложить с себя полномочия, если в воскресенье греки скажут кредиторам «да».

Прошли сутки после того, как Греция де факто вступила в состояние дефолта по долгам перед МВФ, и трое суток после закрытия банков и введения лимитов на выдачу денег из банкоматов. У банкоматов собираются длинные очереди. Появился дефицит 50- и 20-евровых банкнот.

На фоне того, что на население страны свалились новые беды и тягости, растет число греков, готовых на референдуме сказать «Да» кредиторам. Правительство призывает к другому решению, причем не только с телеэкранов. Из окон министерства финансов был развернут большой баннер с надписью «Нет шантажу и жесткой экономии».

Однако мировые рынки реагируют на ситуацию с долей здорового скептицизма. Паники нет: это резко контрастирует с ситуацией 2011 года, когда кризис в Греции был воспринят как угроза для будущего единой валюты. Сегодня большинство лидеров еврозоны считают, что ущерб от греческих событий можно локализовать.