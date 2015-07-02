Доллар слабеет против евро, но поднимается против иены

Во время торгов в четверг утром курс евро к доллару США к 9:52 мск вырос до $1,1086 (+0,29%) по сравнению с уровнем закрытия $1,1053. Однако, доллар дорожает против иены — инвесторы ждут июньские данные о безработице, которые вновь могут поднять волну прогнозов о подъеме ставок ФРС в этом году. Пара USD/JPY торговалась на уровне 123,40 (+0,19%). Евро также укрепился против иены — пара EUR/JPY торговалась на отметке 136,77 (+0,46%).

Сегодня министерство труда США опубликует данные о безработице в июне. По оценкам экспертов Bloomberg, число рабочих мест в США в июне выросло на 233 тыс., а безработица опустилась до 5,4% с 5,5%.

"Хороший отчет о безработице повысит ожидания подъема ставки Федрезервом и поддержит покупки долларов и продажи иены, - говорит старший экономист Mizuho Bank Ltd. в Токио Даисуке Каракама. - Однако у меня есть сомнения относительно того, насколько значительным может быть укрепление доллара в преддверии греческого референдума".

"Трейдеры, уже приготовившиеся к худшему, теперь сокращают короткие позиции в евро, - говорит Каракама. - Продолжающееся перепозиционирование способствует некоторому укреплению евро".