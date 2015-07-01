Котировки золота падают

В ответ на укрепление доллара и на оперативно разворачивающиеся события в Греции золото снизилось до $1 168,60 к 16.01 мск. Ситуация с греческим кризисом не смогла дать драгоценному металлу соответствующего толчка вверх, а сейчас, когда появилась информация о согласии Ципраса на большинство условий кредиторов, инвесторы еще интенсивнее выходят из актива-убежища. Давление на золото оказывают сильные экономические данные из США, которые увеличивают вероятность скорого подъема процентной ставки ФРС.

Однако ситуация продолжает оставаться напряженной: фактический дефолт Греции состоялся, и опасность выхода страны из еврозоны все еще высока. Поэтому в ближайшее время на рынках, в том числе и на сырьевых, ожидается высокая волатильность.