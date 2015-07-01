Чуда не произошло: Греция не заплатила в МВФ 1,54 млрд евро

МВФ официально подтвердил факт просрочки платежа в 1,54 млрд евро от Греции. Эта ситуация — эквивалент дефолта, первого в истории среди развитых стран. О том, что МВФ не получил платеж в установленный срок, опубликована соответствующая информация на сайте фонда. Теперь финансовая помощь Греции от МВФ может быть получена только после погашения задолженности.

Афины отправили в МВФ запрос на продление выплат по кредитам.

Фактический дефолт Греции вызовет дефолт по обязательствам Греции перед Европейским фондом финансовой стабильности на 131 млрд евро.

Вчера Греция не смогла в последний раз договориться с Еврогруппой о продлении программы финансовой помощи, сроки которой истекли сегодня ночью. Афины предлагали даже отменить референдум, но министры финансов еврозоны сказали, что это предложение поступило слишком поздно.