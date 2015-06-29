Греческие банки закрыли на неделю, чтобы остановить утечку денег

Правительство Греции все-таки решило взять банковские каникулы и объявило о решении приостановить до 6 июля работу всех банков. Центробанк также вводит меры по контролю за движением капитала, чтобы остановить утечку депозитов и бегство денег за рубеж. Теперь греки могут снять в банкомате не более 60 евро в день, им также запрещены любые переводы за рубеж. Ограничения, по словам властей, не касаются иностранных туристов.

Напомним, что Греция хочет провести 5 июля референдум, где граждане должны высказаться, принимать условия кредиторов или нет. После заявления Ципраса о референдуме в субботу в стране началась паника, вкладчики массово снимали деньги с карточек, опустошив банкоматы. Центробанк обещал вовремя пополнять терминалы, но уже вечером не справлялся с этим.

Сейчас финансовая система страны перед лицом полной неопределенности. ЕЦБ вчера сохранил объемы кредитования греческих банков на прежнем уровне, но в ближайшие дни уже может вообще прекратить поддержку, и тогда в банковской системе не останется средств. Единственным выходом в такой ситуации будет печать собственной валюты, пишет The Wall Street Journal. Но властям будет крайне сложно восстановить доверие к банкам и избежать изъятия вкладов, когда банки откроются.

Ципрас в телевизионном обращении заявил, что в закрытии греческих банков виноваты неуступчивые кредиторы, которые отказались продлить программу помощи Греции после 30 июня. Премьер-министр призвал граждан к "терпению" и "хладнокровности", пишет Bloomberg.

В прошлую пятницу греческое правительство отвергло предложение международных кредиторов о продлении срока действия программы финансовой помощи до конца ноября и предоставлении Афинам 15,5 млрд евро. По мнению властей, предлагаемая сумма недостаточна для удовлетворения потребностей страны в финансировании. Но тем временем сроки погашения долгов перед МВФ истекают завтра, и удастся ли предотвратить дефолт страны по внешнему долгу — пока неизвестно.