Китайский центробанк вновь снизил ключевую ставку

В пятницу Народный банк Китая объявил о снижении ключевой процентной ставки и норм резервирования для части банков. Такое решение регулятор принял в ответ на резкое падение китайского фондового рынка, сообщает Bloomberg. Ставка по кредитам сроком на год снижена на 25 базисных пунктов - до 4,85%, депозитная ставка на тот же срок - на 25 б.п. - до 2%. Нынешнее снижение ставок - четвертое с ноября.

Напомним, что уже две недели на фондовом рынке Китая продолжается падение акций, а в прошлую пятницу индекс Шанхайской биржи рухнул более чем на 7%. Сегодня падение индексов продолжается.



Кроме того, совсем недавно экономисты центробанка ухудшили прогноз роста экономики до 7% с ожидавшихся ранее 7,1%, а прогноз увеличения потребительских цен снижен с 2,2% до 1,4%.