Греция шокировала рынки своим решением: что будет дальше?

В понедельник-вторник должна решиться финансовая судьба Греции, как сообщает РБК. Сегодня греческие власти могут объявить банковские каникулы, а уже завтра Афины, скорее всего, пропустят платеж МВФ на сумму 1,6 млрд евро.

Напомним, в конце прошлой недели греческое правительство и кредиторы должны были дойти до окончательного соглашения, но вдруг премьер-министр Алексис Ципрас внезапно отказывается от дальнейших переговоров и объявляет референдум по вопросу сотрудничества с международными кредиторами. Bloomberg пишет, что еще в пятницу обе стороны были настроены на позитивный результат, но объявление Ципраса, сделанное без предварительного уведомления, застало врасплох всех, включая президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Известна уже и дата всенародного голосования - 5 июля, Ципрас просит греков голосовать против условий ЕС и МВФ, которые налагают на Грецию еще больше бюджетных ограничений. Вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле признался, что теперь у Греции практически не осталось шансов избежать дефолта 30 июня, а его австрийский коллега Ханс Йорг Шеллинг уже открыто рассуждает о формальной процедуре выхода из еврозоны.

Если Греция во вторник не вернет МВФ 1,6 млрд евро, то глава фонда Кристин Лагард обещает «своевременно известить о неплатеже исполнительный совет МВФ». Это уведомление будет означать технический дефолт Греции. Кроме того, завтра истекает программа финансовой помощи Греции от ЕС-МВФ. Министры финансов еврозоны не согласились продлевать программу на один месяц, поэтому в начале июля греческие банки уже могут лишиться критически важных чрезвычайных вливаний ликвидности от Европейского центробанка. Первый шаг ультиматума был сделан в воскресенье - ЕЦБ отказался повышать ежедневно пересматриваемый объем ликвидности, доступной греческим банкам, оставив его на уровне €89 млрд. Bloomberg приводит слова одного европейского чиновника, который уверяет, что этот объем недостаточный, чтобы покрыть отток депозитов из греческих банков (который, к слову, идет с рекордной скоростью), поэтому в понедельник Греции придется объявлять банковские каникулы — специальным решением закрывать банки для клиентов.

Как сообщает РИА-Новости, Греция уже закрыла банки до следующего понедельника. Снять можно будет 60 евро в день на человека с одного счета в одном банке, причем сделать это можно будет не ранее вторника - банкоматы сегодня работать не будут.

Кроме того, сегодня может не открыться и Афинская фондовая биржа — из-за отсутствия банковского фондирования, сказал представитель Комиссии по рынкам капитала Греции.