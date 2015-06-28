Форекс прогноз на неделю по EUR/USD

События, связанные с Грецией, отодвинули на второй план экономические данные в США. Между тем, доллар укрепляет свои позиции против основных конкурентов и демонстрирует весьма позитивную макроэкономическую статистику. На этом фоне ФРС может начать цикл ужесточения монетарной политики и повышение процентной ставки уже в сентябре и проводить его достаточно агрессивно. К тому же, при любом варианте развития событий с Грецией важнейшим фактором в перспективах евро и доллара остаётся расхождение денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, при котором процентная ставка по доллару уже в ближайшее время начнёт расти, а ЕЦБ будет сохранять крайне низкий уровень ставки ещё довольно длительное время. Таким образом, в среднесрочной перспективе, давление на евро будет сохраняться, а нисходящий тренд единой валюты против доллара США продолжится. Исходя из вышеназванных факторов, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем - разворот курса единой европейской валюты и краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.1035, а затем – возобновление восходящего движения пары к ценовым уровням: 1.12; 1.1237; 1.1267; 1.13; 1.1350; 1.1385; 1.14; 1.1435 и выше, в направлении очередного ключевого уровня сопротивления 1.15. В этой зоне ожидаем разворот пары на нисходящую коррекцию. При этом продолжаем контролировать уровень поддержки по линии восходящего тренда 1.1035. Если продавцам единой европейской валюты удастся преодолеть оборону «быков» по уровню этой поддержки и закрепиться ниже неё, курс пары продолжит снижение в направлении ключевых уровней - 1.10 и 1.09.