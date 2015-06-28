Уолл-стрит против ФРС: почему их прогнозы так различаются?

Крупнейшие американские банки и центробанк не сходятся во взглядах насчет будущего экономики США. Просто Уолл-стрит оценивает ситуацию более оптимистично, чем ФРС.

К примеру, в проекте ФРС Атланты экономика страны должна вырасти на 2% во втором квартале. Но экономист из Barclays Джесси Хурвитс прогнозирует рост на 3%, а Bank of America Merrill Lynch — на 2,5%. Оценки других крупных банков тоже находятся где-то рядом с этими цифрами. Но почему получается такой разрыв?

Экономисты Уолл-стрит говорят, что ключевым отличием является то, что ФРС оценивает экономический рост на основе прошлой деятельности (на фактах), а оценки в крупных банках основаны на прогнозах. "Есть довольно большой разрыв между оценками ФРС Атланты и большинства экономистов Уолл-стрит", - говорит Этан Харрис, руководитель отдела глобальной экономики в Bank of America Merrill Lynch. - Подход ФРС - экстраполирование последних тенденций на следующий квартал".

Уолл-стрит считает, что американцы тратили больше весной и в летний период, что поможет стимулировать экономику во втором квартале. "Мы видим обратный отскок в плане расходов у потребителей", - сказал Хурвитс.

А вот прошлые результаты немного запутывают аналитиков центробанка. Некоторые банки иногда лучше угадывают будущие показатели, чем ФРС. Например, Bank of America в своих ежеквартальных оценках ВВП США три раза из четырех был ближе к официальной цифре. Но трекер ФРС оказывался намного ближе к реальному показателю, чем Bank of America, в первые три месяца этого года.

Экономисты продолжают «соревноваться» в прогнозировании с ФРС и друг с другом. Харрис из Bank of America тем временем считает, что метод ФРС является хорошей моделью, но не самой лучшей.