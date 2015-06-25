Министры финансов еврозоны сомневаются в том, что сегодня греческий вопрос решится

Министры финансов еврозоны выражают недоумение по поводу состояния переговоров с Грецией. Все кредиторы отстаивают общую позицию: они не поддерживают очередного контрпредложения Греции. Министр финансов Мальты, Эдвард Шиклуна, сообщил журналистам: «Мы исчерпали все замечания, а еще у нас заканчивается терпение. Документы были готовы за несколько минут до того, как мы встретились. Мы не знали, что в них добавлено, а что удалено. Мы не понимали, над чем работать».

Министры в четвертый раз за неделю собираются вместе, и спокойным их состояние назвать нельзя. Переговоры между премьер-министром Греции, Алексисом Ципрасом, и руководителями трех кредитных учреждений не привели к достижению компромиссной позиции. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что вместо прогресса греки начали двигаться в обратном направлении. С ним солидарен финский министр, Александр Стубб. «Процесс продолжается, но это пинг-понг. Шаг вперед уравновешивается движением назад. Видимо, осуществится худший для нас сценарий — нам придется продолжить это еще и завтра».

Сегодня в Брюсселе состоится еще и встреча лидеров ЕС для двухдневного саммита. Министр финансов Словакии, Петер Казимир, написал сегодня в своем twitter-аккаунте: «Я не знаю, каковы шансы на то, чтобы заключить соглашение сегодня. Позвольте мне не быть оптимистом, но я хотел бы ошибиться в этом».