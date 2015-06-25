Нефть колеблется на американских отчетах и в ожидании греческого соглашения

В четверг днем фьючерсы на нефть демонстрируют то рост, то падение. Похоже, инвесторы не могут определиться со стратегией и все еще продолжают следить за переговорами Греции с кредиторами. Вчера обсуждение греческих реформ вновь зашло в тупик, потому что кредиторы отвергли часть предложений и предложили свои идеи. Переговоры продлятся сегодня перед встречей министров финансов Еврогруппы.

Но сегодня утром цены на нефть Brent и WTI вновь падали, т. к. в среду вечером вышли отчеты о запасах бензина в США — они выросли на 0,7 млн ​​баррелей на прошлой неделе, а запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн баррелей. В общей сложности запасы нефти в США упали на 4,934 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение только на 2,1 млн баррелей. Затем, к 12:22 мск нефть Brent с поставкой в ​​августе торговалась уже на уровне $63,93 (+0,69%), а фьючерсы на WTI поднялись в цене до $60,43 (+0,27%). Позже в четверг выйдут американские отчеты по расходам потребителей, и спекуляции по поводу сроков подъема процентных ставок в США продолжаются.

Тем временем, вчерашние данные показали, что ВВП США снизился в первом квартале не так сильно, как объявляли ранее. По данным Министерства торговли США, экономика сократилась в годовом исчислении на 0,2% в первом квартале, тогда как ожидали сокращения на 0,7%. Рост расходов потребителей оказался более уверенным - в прошлом квартале он пересмотрен с 1,8% до 2,1%.