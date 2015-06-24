USD/RUB: рубль падает без поддержки экспортеров

В среду утром при открытии торгов на Московской бирже курс рубля ненадолго поднялся против доллара и евро (до 53,68 за доллар и 60,11 за евро), однако быстро вернулся к снижению. Так, к 12:00 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 54,206, а EUR/RUB — на уровне 60,845. Российская нацвалюта продолжает демонстрировать отрицательную динамику, которая началась на прошлой неделе.

На падении курса рубля сильно сказывается отсутствие крупных экспортеров, которые бы продавали валютную выручку. Аналитики Сбербанка уверены, что в этом месяце налоговые выплаты сильно не повлияют на динамику курса пары USD/RUB. К слову, пик июньских выплат приходится на 25 июня. Эксперты говорят, что в текущий налоговый период продаж инвалюты будет значительно меньше, чем в прошлом месяце — по прогнозу, будет продано около $5 млрд.

Вчера рубль падал до отметки 54,6 руб. за доллар, но ближе к закрытию торгов отыграл потери благодаря росту цен на нефть на 2%. В паре с евро рубль также подрос вчера благодаря продажам единой европейской валюты на рынке Forex. «Трейдеры закрывали длинные позиции по евро, потому что не верят в обещания европейских чиновников насчет соглашения с Грецией», - говорят эксперты.

Нефть немного поднимается в цене, особенно после вчерашнего отчета американского института нефти — по данным института, коммерческие запасы нефти снизились на 3,2 млн баррелей, тогда как аналитики ждали сокращения только на 2,3 млн баррелей. Официальная статистика от Минэнерго США выйдет сегодня в 17:30 по мск.