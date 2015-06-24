Золото падает по мере того, как укрепляется доллар

Сегодня золото дешевеет уже четвертую сессию подряд: по греческому вопросу, похоже, скоро наступит развязка, доллар растет, на мировых фондовых рынках продолжается ралли. Инвесторы отреагировали на обещание урегулирования ситуации в еврозоне, и золото теряет свою актуальность в качестве актива-убежища. Физический спрос тоже падает. В итоге к 11.24 мск фьючерс на золото с поставкой в августе подешевел до 1 175,60.

Сейчас золото находится еще и под давлением перспективы повышения процентной ставки ФРС. Вчера один из членов FOMC, Джером Пауэлл, в речи перед общественностью заявил, что лично он готов поднять процентные ставки дважды в этом году: в сентябре и в декабре, при условии, что экономика США будет показывать приемлемую статистику. Это в очередной раз подстегнуло к росту доллар, а на золото оказало удручающее влияние.