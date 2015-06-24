EUR/USD: евро дорожает на ожиданиях рынка по Греции

Сегодня курс евро по отношению к доллару США растет после значительного падения в предыдущие дни — на пару влияют новости из Греции, а также настроения инвесторов относительно нормализации денежно-кредитной политики в США. Евро растет также по отношению к большинству мировых валют на утренних торгах. Рынок надеется, что Греции удастся до конца этой недели завершить переговоры с кредиторами. Очередное заседание еврогруппы состоится сегодня, на нем вновь будут обсуждать предложения о реформах от греческого правительства.

К 9:55 мск пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1196 (+0,25%). В конце прошлой торговой сессии пара была на уровне 1,1168. Некоторые эксперты все же уверены в силе доллара и ждут скорого повышения ставок. "Рынок восстанавливает длинные позиции по доллару и чувствует себя очень комфортно, свыкнувшись с мыслью о росте ставки в США к сентябрю, - говорит старший аналитик National Australia Bank Эмма Лоусон. - Позитивные подвижки в Греции напоминают инвесторам о продолжении QE в Европе, вследствие чего ставить надо на рост доллара, а не евро".

Евро подорожал также в паре с японской нацвалютой: пара EUR/JPY выросла до 138,76 с отметки 138,42 на закрытии торгов вторника.