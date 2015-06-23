На нефть давит слабый китайский PMI

Во вторник Brent показывает осторожные движения в пределах $ 63 — 63,5 за баррель. К 10.31 мск североморская нефть с поставкой в августе стоит $ 63,34 за баррель, WTI торгуется на уровне $ 60,31.

Черному золоту не дают слишком просесть в цене ожидания того, что запасы нефти в США снизились в течение недели (данные об этом поступят сегодня во время американской сессии).

Уверенному росту, между тем, мешают данные о сокращении производственной активности в Китае и Японии и страхи глобального перенасыщения рынка. Эксперты рынка считают, что, хотя китайский PMI оказался слегка лучше прогнозного значения, он все равно показывает спад экономики, хоть и не такой быстрый, как ожидалось. Цифра PMI не смогла перейти границу 50 пунктов (PMI выше 50 означает рост, ниже — спад). Поэтому роста спроса из Японии и Китая в ближайшее время ожидать не приходится — а значит, ситуация с перепроизводством нефти продолжает развиваться.

Нефтяные рынки обеспокоены скоростью, с которой может начаться рост поставок из Ирана: в ближайшее время планируется окончательный раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Если шесть мировых держав согласятся снять санкции против Ирана, это приведет к «разморозке» нефтяного потока из этой страны на глобальный рынок. По словам иранских официальных лиц, шансы на окончательное соглашение очень велики.