Нефть оживляется, но долгосрочная перспектива — на снижение

В понедельник цена на нефть отскочила от пятничного падения во время американской сессии. Чиновники Еврокомиссии намекают журналистам, что последнее предложение, внесенное Грецией, дает надежду. Оно может стать «хорошей основой для прогресса» на сегодняшнем саммите глав и министров финансов еврозоны. Аналитики ждут серьезной волатильности нефтяного рынка в течение ближайших суток — новости будут поступать в течение всей торговой сессии.

К 12.00 мск Brent c поставкой в августе стоит $63,36 за баррель; WTI - $60,42.

На нефтяную цену по-прежнему давят опасения по переизбытку американской добычи. Она находится на максимумах с начала 1970-х годов и составляет порядка 9,6 млн баррелей в день. На прошлой неделе американские производители увеличили добычу на двух нефтяных бассейнах, и даже очередное снижение количества активных буровых не смогли повлиять на размеры производства.

Скорее всего, в ближайшее время росту цен будет препятствовать переизбыток нефти на глобальном рынке. Даже если цена сейчас пойдет вверх, ОПЕК на этом фоне увеличит производство, как и американские производители. Осенью рынки ожидают сезонного спада спроса на бензин. Плюс ко всему, из Ливии и Ирана ждут увеличения поставок. Все это формирует медвежий тренд на среднесрочную перспективу.