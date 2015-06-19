Обзор: что изменилось за год падения на нефтяном рынке

Год назад баррель нефти Brent стоил $115,71. Это был пиковый уровень и отправная точка для одного из самых драматических периодов в истории нефтяного рынка. Через сутки после этого WTI достигла своего рекорда в $107,73.

Сейчас обе эталонных марки оправились от своих минимумов, достигнутых в январе, но по-прежнему остаются более чем на 40% ниже прошлогодних рекордов.

Всё это вызвало серьезные изменения в глобальной экономике. Вот их краткий обзор

Добыча в США

Частичная ответственность за обвал нефтяных цен возлагается на «сланцевую революцию» в США. Но американскому производству резкое снижение цены не очень сильно помешало. По итогам 2014 года США вытеснили Саудовскую Аравию с позиции мирового лидера по производству нефти. Америка поставляла на мировой рынок 11,64 млн баррелей в день, а Саудовская Аравия — 11,50 млн баррелей.

ОПЕК

Саудовская Аравия, негласный лидер ОПЕК, не дрогнула перед обвалом цены и продолжила придерживаться стратегии роста производства в борьбе за свою долю рынка. Картель, в который входит 12 стран, в мае выносил на рынок 30,98 млн баррелей в день. Это вполне сопоставимо с 29,7 млн баррелей в июне 2014 года.

Добыча в Саудовской Аравии в мае достигла рекордных 10,33 млн баррелей в день.

Россия

Падение цены пагубно отразилось на странах-экспортерах нефти. Возьмем, к примеру, Россию. Не без помощи санкций США и Евросоюза, снижение цены на энергоносители привело к падению рубля на 35% по отношению к доллару за последние 12 месяцев. Экономика России ушла в рецессию: в I квартале ВВП снизился на 2,2%, впервые с 2009 года. В июне 2014 года наблюдался рост ВВП на 0,7%.

Канада

Канада тоже испытывала серьезные трудности. Стивен Полоз, глава Банка Канады, жаловался на «жесткий» эффект падения нефтяной цены на экономику страны. В I квартале экономика упала на 0,6%, это первое поквартальное сокращение с 2011 года. До обвала нефти ВВП показывал рост на 3,2%. Канадский доллар потерял к своему американскому коллеге 11% за год.

Вдвое выросла безработица в регионах добычи канадской нефти.

Сокращение рабочих мест

Производители энергоносителей, нефтедобывающие компании резко сократили свои бюджеты — и рабочие места тоже. По данным Bloomberg, во всем мире энергетическая отрасль потеряла 66 113 рабочих дней в течение года.

На 30% эту цифру обеспечила нефтесервисная компания Schlumberger.

Количество нефтяных вышек

Все эти грустные молчаливые нефтяные вышки... За 12 месяцев количество активных буровых установок в США снизилось до 635. По последним данным из ОПЕК, глобальное количество работающих вышек по всему миру снизилось с 2734 в июне 2014 года до 1575 к концу мая 2015.

Акции энергетических компаний

Энергетический сектор S&P 500 стал худшим из всех, входящих в S&P 500. Он потерял более 22% с тех пор, как Brent достигла пика и больше не вернулась к нему.



