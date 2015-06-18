Нефть дорожает в четверг

Ослабление доллара в четверг вызвало рост нефтяных котировок. Плюс ко всему, сегодня в Люксембурге проходит встреча Еврогруппы, которую многие участники рынка рассматривают как последний реальный шанс урегулировать греческую ситуацию. Надежды на то, что угроза для европейской экономики отступит и спрос на энергоносители не снизится, тоже поддерживают «черное золото». К 13.49 мск Brent с поставкой в августе стоит 64,63 доллара за баррель; WTI выросла до 61,03 долларов за баррель.

Спрос на бензин в северном полушарии оказался на удивление сильным в последние месяцы, и это тоже один из «бычьих» факторов по нефти. Аналитики говорят, что именно спрос поддерживает нефтяной рынок сегодня и помогает ему противостоять огромному профициту нефти на глобальной арене.

Дополнительный слабый фактор в поддержку нефти — тот факт, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставку отсюда сырья.



