Банк России снова снизил ставку, но предупредил, что дальше начинает мешать инфляция

Банк России заявил, что инфляционные риски будут препятствовать дальнейшему смягчению монетарной политики. Сегодня регулятор в четвертый раз за этот год понизил ключевую процентную ставку, чтобы противостоять рецессии в стране.

Аукционная ставка была сокращена на один процентный пункт — до 11,5%. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте Центробанка. Регулятор постепенно корректирует свою позицию: сегодня снижение ставки оказалось самым незначительным.

«Банк России будет готов продолжать сокращать ключевую ставку, если рост потребительских цен замедлится. Потенциал смягчения денежно-кредитной политики ограничен инфляционными рисками в ближайшие несколько месяцев». Сегодня рост цен в четыре раза превышает целевые 4%.

Эльвира Набиуллина одновременно заявляла сегодня, что инфляция «под контролем», но инфляционные риски проистекают из возможного ухудшения внешних экономических условия, высвобождения бюджетной политики, высоких инфляционных ожиданий и изменений в регулируемых государством тарифах.

Жесткая денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, по словам министра финансов РФ, Антона Силуанова, станет уделом России на много лет, поскольку рост цен и нагрузка на бюджет практически не оставляет места для маневрирования.

Инфляция, которая в марте взлетела до 16,9% в годовом выражении, в мае снизилась до 15,8%. Центробанк заявил, что июньский прогноз и того меньше: 15,8%. Прогноз ВВП — минус 3,2% в 2015 году. Правда, более ранний прогноз оценивал рецессию в 4%, так что это можно считать хорошими новостями.

Центробанк не стал комментировать свои планы пополнения международных резервов, которые прервали уверенное ралли рубля. Финансовое руководство страны планирует увеличить валютные резервы России до 500 млрд долларов в ближайшие же годы.

На 17.05 мск USDRUB подешевела на 1,13% и торгуется на уровне 54,584.