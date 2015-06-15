На нефть давят сильный доллар, переговоры по Йемену и рост ливийской добычи

Котировки нефти снижаются в понедельник. К 14.26 Brent с поставкой в августе стоит 63,63 доллара за баррель, WTI подешевела до 59,62 доллара. На черное золото давят сразу несколько сильных факторов. Во-первых, греческий долговой кризис помог росту доллара, а это всегда заставляет нефть дешеветь. Во-вторых, на уровне ООН появился шанс на мирное урегулирование ситуации в Йемене, где Саудовская Аравия ведет военные действия: сегодня начинаются переговоры в Женеве по этому поводу.

И, наконец, третья причина: инвесторы всё сильнее беспокоятся о переизбытке нефти на мировом рынке. Сейчас он составляет 2 млн баррелей в день. Производство растет в странах, лидирующих в ОПЕК: в Саудовской Аравии и Ираке. Продолжаются переговоры с Ираном, июнь оглашался как месяц окончательного расширенного решения. И если это решение будет положительным, то объемы экспорта нефти из Ирана сильно вырастут. Растет и производство нефти в Ливии, охваченной гражданской войной. Мировой рост, хоть и увеличивается, но недостаточно быстро, чтобы покрывать глобальный переизбыток.

Поэтому сегодня «нефтяные медведи» были в ударе: проблем у нефти хватает. Аналитики предполагают, что в ближайшее время нефть будет колебаться между $60 – 65, и уже на этой неделе может протестировать нижнюю границу этого диапазона.