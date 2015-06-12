Развивающиеся рынки пережили крупнейшее еженедельное снижение за 7 лет

Фонды, вкладывающие в развивающиеся рынки, на этой недели потерпели крупнейшее снижение с момента финансового кризиса 2008 года: инвесторы массово уходили из китайских акций, вызвав отток миллиардов долларов.

В общей сложности за минувшую неделю фонды, торгующие развивающимися рынками, потеряли 9,3 млрд долларов (по данным трекера фондов EPFR). Из них $7,1 млрд — это потери на китайских инвестиционных фондах (которые до этого показали устойчивый рост в течение трех последних недель), $ 829 млн — потери фондов, работающих глобально на развивающихся рынках, и 442 млн долларов — отток из «латиноамериканских» фондов.

В последнее время развивающиеся рынки оказались под серьезным давлением на укреплении американского доллара. В прошлом месяце российский рубль потерял 8,6% к доллару, колумбийский песо снизился на 5,9%; малайзийский ринггит опустился на 3,2%. Потери понесли облигации, а рост доходности немецких государственных долговых бумаг и позитивная американская статистика могут побудить инвесторов переосмыслить свое отношение к низкорейтинговым кредитам.

Многие развивающиеся страны находятся сейчас в эпицентре экономического спада, а в Китае стабильно ослабевает спрос на сырье и затухает кредитный бум. Ранее на этой неделе Всемирный Банк в своем отчете предупредил, что развивающиеся экономики столкнутся со «структурным спадом», который, вероятно, продлится в течение многих лет.

Фондовый рынок Китая на этой неделе внес главный вклад в отток капитала. Здесь сконцентрирован целый комплекес проблем. Несмотря на замедление экономики, Шанхай и Шэньчжень за последний год вдвое увеличили свои фондовые индексы. Однако это ралли характеризуется миллионами открытия новых розничных торговых счетов, беспорядочным оборотом акций и быстрорастущим маржинальным долгом. Всё это до безобразия похоже на политически сформированный пузырь.

На этой неделе американское агентство MSCI, выпускающее ряд авторитетных мировых фондовых индексов, решило повременить с включением шанхайских акций в индекс MSCI Emerging Markets. Многие эксперты рынка связывают резкий отток инвесторов из китайских «голубых фишек» с этим.



