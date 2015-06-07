Пульс частного инвестора - еженедельный дайджест (07.06.15)

НОВОСТИ ПАММ БРОКЕРОВ

4 июня 2015 года на Московской бирже начался конкурс "Я - Инвестор" Призовой фонд Конкурса составляет 8 миллионов рублей.

Конкурс проводится совместно Московской Биржей и ФБ ММВБ в партнерстве с брокерскими компаниями: АО "ФИНАМ", ВТБ 24 (ЗАО), ФГ БКС, ФГ "ОТКРЫТИЕ", ГК "АЛОР", КИТ Финанс (ООО), ФК "УРАЛСИБ", ЗАО ИФК "Солид", ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".

Участники конкурса при регистрации получают по 30.000 виртуальных рублей на каждом из доступных для торгов рынков. Сделки совершаются на игровых торгах, максимально приближенных к реальным "боевым" торгам на рынках Московской биржи. Текущая статистика тут...

В Белоруссии утвердили закон о регулировании рынка форекс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, позволяющий контролировать финансовые действия брокеров на рынке Форекс.





Таким образом, Нацбанк Белоруссии заведет специальную базу данных Форекс-компаний, которым будет разрешена деятельность. Новый документ позволит качественно контролировать все механизмы ведения действий на Форекс и контролировать деятельность участников данного валютного рынка.





Согласно новому документу, в государственный реестр могут быть внесены лишь те компании, капитал которых превышает 2 млрд рублей. Помимо этого, будут введены финансовые нормативы. Новый закон вступит в силу уже через девять месяцев после подписания.





Многие брокеры положительно отнеслись к данному событию и считают, что таким образом удастся повысить защиту интересов трейдеров, а также качественно и оперативно решать важные проблемы финансового характера. К тому же бюджет Белоруссии также будет пополняться за счет налоговых поступлений.

В текущем рейтинг ПАММ брокеров запущенном у нас на сайте лидирует с отрывом Альпари, так же Альпари лидирует и по количеству ПАММ счетов и по общему капиталу ПАММ счетов. В рейтинг добавлены сравнительные графики посещаемости по alexa-ranka.





Alpari - подведены итоги майского этапа конкурса «Успешный инвестор». Первое место с результатом 185.28% доходности завоевала пенсионерка Маргарита Пряхина из города Снежинска Челябинской области. Интересно, что, захватив лидерство в начале месяца, победительница удерживала его до самого финиша — никто из инвесторов-конкурентов так и не смог превзойти ее показатели даже временно.

Напоминаем, что новый этап конкурса «Успешный инвестор» уже стартовал. Победитель каждого тура получает 25 000 рублей.



ИнстаФорекс - подводит итоги майской выставки ShowFx World в Киеве. В ходе двух выставочных дней брокер ИнстаФорекс успешно презентовал не только свой выставочный стенд, но рассказал о широком спектре услуг и сервисов, которые были разработаны для удобства и комфорта клиентов.

Аналитики ИнстаФорекс, среди которых Надежда Жижко, Сергей Беляев и Максим Магдалилин, провели ряд семинаров и мастер-классов, заинтересовав своими докладами всех участников выставки.

Конечно, без внимания брокера не осталась и неофициальная часть выставки ShowFx World в Киеве. Так, были разыграны мобильные Apple iPhone 5S, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy A3, а также два сертификата на 500 USD и один на 1000 USD в управление.

Продолжается акция бездепозитный бонус в размере до 100$ - акцию не имеющую аналогов! Каждый трейдер, зарегистрировавший реальный торговый счет в компании ИнстаФорекс, имеет возможность начать торговлю на валютном рынке Форекс без начального депозита, получив при регистрации фиксированную сумму в качестве бездепозитного бонуса.

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AMarkets запустила новую торговую платформу xStation/ Торговая платформа xStation – новый виток в индустрии инвестирования в финансовые рынки. Она позволяет работать со множеством торговых инструментов – Forex, металлы, CFD на индексы, товары, облигации, биржевые фонды и акции – через интернет-браузер любого устройства.







LiteForex - объявила имя победителя третьего этапа юбилейной акции «LF 10th Birthday Promo» Третий этап первого периода юбилейной акции «LF 10th Birthday Promo» объявляет победителя и счастливого обладателя денежного приза - $6000. Им становится Harold Castillo из Филлипин с номером торгового счета MT4-STP-673890. Пусть удача не оставляет Harold Castillo в трейдинге, а мы, затаив дыхание, будем ожидать итогов следующего четвертого этапа «LF 10th Birthday Promo» и имен его 50-ти победителей!

Альфа-Форекс - С 8 июня запускает Акцию «Летняя перезагрузка». Участники акции не только получают бонусы за активную торговлю, но могут и увеличить его на 30%!

Размер вознаграждения будет зависеть от объема вашего недельного торгового оборота и депозита за 30 дней до регистрации или сразу после регистрации в Акции. Чем активнее вы торгуете и чем больше сумма вашего депозита – тем больше будет снимаемый бонус, который мы зачислим на ваш счет. Если вы выполнили необходимое требование торгового оборота, то со следующей недели участия ваш бонус увеличится на 10%. И так три недели подряд!





Обратите внимание - ПАММ брокеры которые имеют проблемы с выплатами: FOREXTREND, PANTEON, DIVENFX, MRCMARKETS, LIONSTONE, UNIVELL BROKER, FOREXSTART

НОВОСТИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Акция от МПО «Статус» со 2 по 30 июня Каждый увеличивший свою первую линию получит эксклюзивный подарок:

- Камень 0,3 карата – увеличившим на 500 000 руб.

- Серьги с бриллиантами в 1 карат – увеличившим на 1 500 000 руб.

- Серьги с бриллиантами в 2 карата – увеличившим на 5 000 000 руб.

САЙТ КОМПАНИИ: http://rincs.ru/

Ссылка для регистрации: http://w-status.com/link/3802

МПО Камена - запускает новый личный кабинет, более удобный в использовании и органичный, но информация по старым вкладам еще не переведена. МПО Камена запустила многоканальный номер горячей линии 8-800-77-508-77 Все звонки для пайщиков по данному номеру бесплатны!

С 1 июня вновь работает программа Капитал+, минимальный вход в программу составляет всего 16500 рублей



Shareinstock - произведена выплата дивидендов инвесторам эмитентов "ВСЕ СТО" и "ШИ Рантье" Размер дивидендов составил 3% в месяц.

Последние скамы хайп-проектов: Ogden Organization, All together, WMA-Digital, Twoy.pro, startup-exchange.net, X365.club, Financiarity, Creative Investments, ФГ "Легион", follovvme, coinclub.biz, navseh.biz, startinvest.com(проблемы), BTC Plaza. Более полный список скамов и предскамов тут...

Актуальный хайп-портфель на июнь

Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов.

1. Leveron 2. Tower-invest 3. RusPranaFinance 4. Delston-capital 5. Elevrus 6. Zeppelin-Cars 7. Cherryrace 8. Rubin-capital 9. c-7.cc

Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца. Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.

Текущий рейтинг хайп проектов по данным форума частных инвесторов mmgp.ru и авторитетности ресурсов по посещаемости.

Elevrus - новая млм пирамида, стремительно набирает обороты на форуме mmgp только стартовала и уже в топе. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 4-х месяцев.

c-7.cc - новый проект для оптимального хайп портфеля. Проект стартовал 1 апреля и уже в топ 5. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.







Zeppelin-Cars - новый проект для оптимального хайп портфеля. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.

Rubin-capital - новый проект для оптимального хайп портфеля. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 3-х месяцев.

Cherryrace - новый проект для оптимального хайп портфеля. Проект стартовал 21 апреля и уже в первой десятке. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.

Меркурий, Poker Automatics, webtransfer-finance, Compass Business - хайп проекты долгожители, рекомендуем сокращать позиции.

НОВОСТИ БЛОГОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

"ЛБЧИ - 2015" - текущие лидеры голосования в категории "премиум": 1. mybiznes.org 2. investkopilka.ru 3. real-investment.ru, в категории "нью": 1. f4f.in.ua 2. paminvestor.ru 3. notbadinvestor.ru

Блог инвестора http://f4f.in.ua набрал более 500 голосов и лидирует в конкурсе "ЛБЧИ-2015" в категории "нью" с существенным отрывом. До конца первого этапа конкурса еще 3 месяца, так что попасть во второй этап еще есть время, голосуйте за свои блоги.



Продолжается конкурс блогов частных инвесторов "Знакомство с биржей SHAREINSTOCK" Напоминаем что первым 30 участникам биржа дарит 300$ безвозмездно. Успейте использовать возможность получения вознаграждения, так как еще есть несколько свободных мест. Тем более что решением администрации конкурс решено продлить до 1 сентября.

Общественная Организация активных инвесторов и вкладчиков начала свою работу в Украине (direct-market.ru)

В июне 2015 года на территории Украины была зарегистрирована Общественная Организация Активных Инвесторов (сокращено ОО АИ «Профит» — profita.org). ОО «Профит» базируется в Днепропетровской области (г. Днепродзержинск, Кирова 12), организация будет работать на всей территории Украины и странам СНГ.

Планируется открытие дополнительных филиалов и офисов в других городах Украины и России.ОО АИ «Профит» является некоммерческой организацией, деятельность которой будет направлена на защиту прав и интересов вкладчиков и инвесторов, пострадавших от деятельности финансовых пирамид. Сергей Евгеньевич Василенко — учредитель ОО АИ — ставит перед собой и организацией колоссальные задачи: Читать далее...

Обзор ПАММ-счёта Samurayi (pasprofit.ru)

Современные условия инвестирования в ПАММ-счета редко позволяют подобрать малорисковые активы для инвестиционного портфеля, так как торговля на большинстве счетов ведётся агрессивно. Из-за этого риск портфеля часто превышает желаемое значение, что может привести к непредвиденным убыткам. Так как большинство инвесторов стремится к снижению торговых и неторговых рисков в портфеле, то появляется необходимость в консервативных управляющих.

Торговые стратегии консервативных управляющих в среднем приносят 3-5% доходности в месяц, при этом желательно, чтобы максимально допустимая просадка не превышала 25% от баланса счёта. В надёжном портфеле с расчётом на долгосрочный пассивный доход доля консервативных управляющих обычно составляет около 70%, поэтому их подбор является важным процессом формирования основы инвестиционного портфеля.

В этом обзоре будет рассмотрен один из топовых управляющих компании Alpari, который считается основным консервативным ПАММ-счётом на площадке и до недавнего времени показывающий стабильные результаты доходности. О том, что изменилось и какие вопросы есть у инвесторов к торговой системе управляющего Samurayi Читать далее...

7 советов для тех, кто хочет дойти до цели (thisinvest.com)



Что нужно делать, чтобы достичь успеха и не сдаться на полпути? Как преодолевать препятствия, как относиться к возникающим трудностям? Есть одно важное качество, которое присуще всем успешным людям: это упорство. Именно оно помогает проходить через различные испытания и двигаться к цели, несмотря ни на что. Есть семь хороших и простых советов, как развить в себе упорство.

1.Берите хороший пример

В мире есть немало примеров того, как люди добились успеха благодаря своему упорству. Изучайте их жизнь, вдохновляйтесь их примерами, и Вам будет легче достигать Ваших собственных целей. Когда Вы будете читать знаменитые истории успеха, обращайте внимание не только на результаты, но и на то, как эти люди добились того, чего хотели, и через какие трудности они смогли пройти. Такое мотивирует! Читать далее ...

Разбираемся с просадкой на форексе (smfanton.ru)

Одна из особенностей торговли на финансовых рынках, в том числе и на рынке Forex, заключается в том, что у любого трейдера, даже самого опытного, в истории есть как успешные, так и отрицательные сделки. Причем, в процентном отношении, этот показатель может колебаться, начиная от 50%. Однако опытный трейдер, в отличие от новичка, умеет минимизировать потери от отрицательных сделок, что, собственно, и делает его успешным. Показатель просадки, в итоге, у такого трейдера будет минимальным. В этой статье поговорим о том, что такое просадка и какие виды бывают? Чем отличается просадка на Форекс от просадки на других видах рынка? Статья будет полезна не только для трейдеров, но и для инвесторов, работающих с ПАММ счетами и другими инструментами доверительного управления. Читать далее ... Выбор компании для открытия индивидуального инвестиционного счета (profvest.com)

В прошлой статье я постарался рассказать о том, что такое индивидуальный инвестиционный счет, зачем он нужен и каковы особенности его использования. В этой статье я хочу рассмотреть, где можно открыть индивидуальный инвестиционный счет.

Прежде чем подготовить эту статью, я обзвонил ряд брокеров и банков, для того чтобы выяснить возможность и условия открытия индивидуального инвестиционного счета.

Список компаний и банков, которые я обзвонил, следующий Читать далее ...

В последнее время эта тема стала очень актуальна для меня, поэтому я решил изучить этот вопрос подробно. В сети полно подобных статей, но большинство из них имеют один большой недостаток – они написаны кадровиками (далее в статье я буду называть их модным нынче словом HR – от английского названия службы кадров Human Resources). Соответственно, в этих статьях они пытаются навязать нам свои правила игры. Нам с тобой, дорогой друг, не выгодно принимать их правила игры, поэтому я и написал эту статью с точки зрения соискателя, а не с точки зрения работодателя. Ведь вполне естественно, что интересы соискателя и работодателя почти всегда противоположны.

Например, в подобных статьях часто можно найти утверждения, что, дескать, на собеседовании нужно быть кристально честным, так как обман в любом случае вскроется. На самом деле это далеко не так. Эти статьи вводят нас в заблуждение, и они на руку самим HR. Они не хотят, чтобы их обманывали, но при этом сами оставляют за собой право хитрить. Задумайся, ведь, зачастую, работодатель приукрашивает условия труда, сулит достойную заработную плату, прекрасный дружный коллектив, перспективы карьерного роста, красивый вид из окна офиса и чай с печеньками. А на деле оказывается, что там месяцами задерживают зарплату, в коллективе идёт холодная война, а за малейшую провинность сотрудников наказывают рублём. Так почему мы должны быть честными, если работодатель сам скрывает нелицеприятные стороны вакансии?! Читать далее ...

Проверенный способ загубить свою жизнь (mindspace.ru)

Проверенный способ загубить свою жизнь — это пытаться всем угодить. И это то, с чем мне пришлось побороться. Отучить себя быть хорошей для всех стоило внутренних сил, но оно того стоило. Потому что я наконец узнала себя и знаете что? Мне понравилось не нравиться. С тех самых пор мне живется легко и редко бывает обидно. Почему? Потому тогда я поняла, что жизнь щедра к тому, кто берет, а не к тому, кто сидит и скромно ждет от нее воздаяния.

К чему я веду? К тому, что «правильным» ребятам живется сложней, чем плохишам, и к «раздаче слонов» они часто не поспевают. Или, как сказал бейсболист Лео Дюроше, «хорошие парни приходят к финишу последними». Недавно на эту тему на Slon.ru был перевод любопытной статьи Джерри Юзима. Соль ее — в результатах исследований, на которые ссылается автор. О них-то я вам и расскажу.

Социальный психолог Гербен ван Клиф из Нидерландов задался вопросом, может ли привычка вести себя не по правилам и некрасиво приблизить к успеху. Не новость, что власть развращает, и облеченный властью человек чаще других позволяет себе взять последний бутерброд с общей тарелки, чавкать во время еды, перебивать собеседника, плевать на чувства окружающих и приписывать себе чужие достижения. Но верно ли обратное – поможет ли беспардонность обрести власть? Оказалось, что да. Читать далее ...

Обзор ПАММ счета Mavr и Money Train (xerurg.com)

Mavr — самый долгосрочный и успешный трейдер на площадке RVD Markets (официальный сайт). На всех 7 ПАММ счетах торговля идентична. Общий капитал в управлении 2,6 миллиона долларов (это 55% всех средств счетов площадки) Торговые системы Money Train входят в ТОП лист брокера RVD Markets (официальный сайт). Money Train NEW (RVD Markets) Money Train-Turbo (RVD Markets) Читать далее...

Битва портфелей на Investflow.Ru:

Портфель недели: победил портфель пользователя johhnn (http://investflow.ru/portfolio/4069bd21a9102a04bd2540..), с результатом +6.38%. Сумма инвестиций: $1500. Приз от AMarkets $20 на счет победителя, которые можно снять. Зарегистрироваться же для участия в новой неделе можно до конца выходных: портфель может содержать ПАММ-счета любого из брокеров, отслеживаемых сервисом

До самого последнего дня недели с большим отрывом лидировал другой портфель, где молодой ПАММ-счет

ZIF-AG (http://investflow.ru/pamm/rvd-markets/ZIF- AG/111613) показал доходность более 600%. Но, как показывает опыт, трейдеры имеющие подобную доходность используют слишком большую лотность при торговле и в каждый момент рискуют потерять все. Практически это и случилось со счетом ZIF-AG - результат за неделю: -7%.



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