Нефть резко упала в четверг вечером, а сейчас несмело пробует восстановиться

Вчера нефтяные котировки сильно обвалились на прогнозах в ожидании заседания ОПЕК, на котором должны решить, сохранять текущие квоты на добычу нефти или нет. По итогам торгов в четверг цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле упала до $62,12 за баррель, WTI – до $58,00 за баррель. Сегодня утром цены немного поднялись - Brent дошел до отметки $62,26 за баррель, а WTI – до $58,13.

Напомним, что сегодня состоится первый за этот год саммит ОПЕК. Если картель подтвердит существующую квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки (или вообще поднимет ее), то это толкнет нефтяные цены вниз и плохо скажется на валютах нефтедобывающих стран. В частности, такое решение может крайне негативно сказаться на курсе российского рубля.

«ОПЕК придерживается стратегии на завоевание доли рынка, поэтому снижать квоту на добычу картелю не выгодно, – считает Екатерина Крылова, аналитик Промсвязьбанка. – До конца года мы прогнозируем цену на нефть в $61 за баррель, а краткосрочно – $62-65 за баррель. Есть, впрочем, риски, что цена упадет ниже».

Как оценивают эксперты, ОПЕК уже сейчас производит более 31 млн баррелей нефти в сутки, что является максимумом с конца 2012 года. Плюс еще ситуацию усложняет Иран, который не первый раз заявляет, что готов вернуть свою долю рынка и снова стать активным экспортером ОПЕК. Министр нефти страны Биджан Намдар Зангане заявил, что Иран после снятия санкций быстрыми темпами вернет свои силы и повысит добычу на 1 млн баррелей в сутки (сейчас - 2,8 млн баррелей в сутки).



