EUR/USD: Доллар слабо укрепляется после выхода американских отчетов о рынке труда

В четверг днем после публикации американских данных доллар немного повышается, о чем свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отреагировали на публикацию данных из США по заявкам на пособие по безработице и оценили здоровье рынка труда. Так, к 16:07 мск пара EUR/USD торговалась на уровне $1,1286, а прежде пара доходила до отметки 1,1380 во время сегодняшней сессии.

Индекс доллара также постепенно восстанавливает свои позиции, к этому времени он поднялся до отметки 95,28.

Однако, евро все еще поддерживают новости о том, что доходность 10-летних облигаций Германии подскочила до самого высокого уровня с сентября, тем самым сократив отставание от своих американских коллег. Именно доходность по немецким бондам служит ориентиром для европейских финансовых рынков, а рост доходности повышает курс евро к доллару.

Согласно вышедшим сегодня данным, на прошлой неделе снизилось число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице - на 8 тыс., до 276 тыс.. Эксперты ожидали снижения показателя до 279 тыс. Однако, были пересмотрены отчеты прошлой недели — тогда было подано 284 тыс. заявок, а не 282 тыс., как сообщалось ранее.

Кроме того, в США обнародовали отчет об увольнениях в мае — этот показатель снизился до 41 тыс. с апрельских 61,6 тыс. Низкое количество увольнений говорит о том, что компании готовы увеличивать штат, если экономика страны оправится после слабого первого квартала. Теперь рынок ждет, что данные о росте занятости в мае (выйдут в пятницу) тоже будут оптимистичными.

Точно так же количество американцев, которые продолжают получать пособие по безработице, на неделе, завершившейся 23 мая, снизилось на 30 тыс. - до 2,196 млн человек (эксперты ожидали 2,208 млн).

К 16:07 пара GBP/USD подросла на 0,32% до 1,5389. Иена и швейцарский франк тоже растут - пара USD/JPY опустилась на 0,08% до 124,36, а пара USD/CHF понизилась на 0,11% до 0,9330.



