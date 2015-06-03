Что будет с рублем летом 2015 года?

Укрепление российского рубля в первом квартале 2015 года изменило рыночный настрой. Паника декабря сменилась восторгом от удорожания отечественной валюты. Однако май текущего года охладил пыл оптимистов. И теперь факторы фундаментального и технического характера начинают учитываться рынком так, как это должно быть.

Этим летом курс доллара имеет все шансы вырасти до 56 рублей. Не исключены тесты уровней более высоких – 56,80 и 58 ровно. Фундаментальных поводов для этого более чем достаточно.

Во-первых, в июне России предстоит выплатить достаточно объёмный внешний долг. Согласно данным ЦБ РФ, к погашению обязательно долгов на $8,561 млрд без учёта процентов. Это чуть меньше, чем РФ выплачивала в феврале и марте текущего года. Следующие масштабные платежи предстоят в августе – $8,172 млрд, сентябре – $14,752 млрд и декабре – $22,268 млрд. В преддверии платежей по внешним долгам спрос на валюту активно растёт, тем более что ЦБ прекратил валютные аукционы. Спрос перешёл на биржу. В этом свете колебания валютного курса в июне могут быть достаточно значительными.

Важно то, что предыдущие валютные аукционы Центробанка по РЕПО пользовались неплохим спросам. Эти долги нужно будет погашать.

Во-вторых, июнь и июль на российском фондовом рынке станут временем выплат компаний по дивидендным обязательствам. Их совокупный объём оценивается в сумму до 900 млрд рублей. Треть этой суммы будет переведена в валютные активы.

Третий фактор давления на позиции рубля – отток капитала из России. Официальный прогноз властей предполагает, что за 2015 год из страны будет выведено около $110 млрд. Часть заявленной суммы включена в выплаты по внешним долгам, часть – корпоративный капитал. Спрос населения на валюту оценивается не более чем в $20 млрд, поскольку большой объём был куплен в октябре-декабре прошлого года. Неприятный для экономики и рубля момент кроется в том, что население всё ещё не доверяет рублю. Это значит, что при любых колебаниях курса симпатии россиян будут на стороне доллара, просто «на всякий случай».

Рынок ОФЗ показателями доходности предполагает, что Центробанк РФ на заседании в июне сократит ключевую ставку с текущих 12,5% годовых до 11% годовых как минимум. Если прогнозы совпадут с реальностью, доллар будет дорожать быстрее.

Поскольку российский рубль сильно зависим от цен на нефть, то технический анализ есть смысл начинать именно с этого фактора. Ранее, 19 января 2015 года, были опубликованы прогнозы в социальных сетях. К тому времени баррель Brent обновил минимум и стоил 49,55 долларов.

Когда пресса запестрила заголовками о ценах на нефть в 20 долларов за баррель, на фоне панических настроений крупные игроки закрыли короткие позиции и открыли длинные. С января нефть подорожала на 54,0%, до 69,60.

Ниже представлен месячный график. Два кризиса – два падения. В 2008 году нефть подешевела за шесть месяцев на 75,3%, в 2014 году – на 60,9%. Соотношение между нисходящими волнами составляет 63,9% (значение близкое к числу Фибоначчи - 61,8%). Это был первый фактор для отскока.

Падение цен остановилось на трендовой линии, которая берёт своё начало в 1999 году. Второй фактор для роста цен на нефть. В декабре 2008 года цена отскочила от минимума 36,20 и без откатов восстановилась на 50%, до 89,55. От минимума 45,17 цена отскочила 13 января 2015 года. Ралли началось от трендовой линии после формирования разворотной свечи «молот» (свеча с длинной нижней тенью, её ещё называют «кенгуру»).

Сейчас котировки снизились до 62,30 на фоне роста американского доллара. По прогнозу ожидается рост цены Brent до 80,30 к 1 марта 2016 года, и до 70-72 долларов за баррель к началу сентября текущего года.

Стоит обратить внимание на индикатор корреляции. На месячном графике корреляция между Brent и курсом доллара составляет -0,97. Продолжение роста доллара на рынке Форекс отразится на нефтяных котировках, которые начнут снижаться. От этого пострадает и российский рубль. Теперь посмотрим, как обстоят дела в паре доллар/рубль.

На месячном графике интервалы 01.01.2014–01.06.2015 и 01.01.2008–01.06.2009 практически совпадают. Они имеют положительную корреляцию 0,96. Два кризиса развивались в разных экономических и внешних условиях, при этом волновая и временная структуры движения пары идентичны. Различие в амплитуде колебаний. ЦБ отправил рубль в свободное плавание и отказался проводить валютные интервенции.

Теперь о том, что общего есть у этих периодов. В первой половине 2008 и 2014 годов до середины июля наблюдалось укрепление рубля. С конца июля – его резкое падение. В 2008 году курс доллара вырос на 23,9%, до 30,43, в 2014 году – на 68,2%, до 55,74. Это ещё не всё. В январе 2009 и 2015 годов наблюдается стремительный рост доллара. С февраля начинается рост российской валюты. В 2009 году доллар откатился на 61,8%, в 2015 году – на 61,8%.

Курс доллара вырос с 47,91 до 51,46 руб. Май закрылся разворотной свечой. Налоговый период завершился. Нефть подешевела на фоне роста американского доллара. ЦБ и Минфин покупают доллары для пополнения резервов. Рубль потерял поддержку, и теперь курс доллара двинулся на север к уровням 55-56 рублей (цель на Московской бирже). Спотовый курс отличается примерно на 1 рубль. На спотовом рынке зона для отката находится в районе 54-57 рублей.

Сможет ли доллар США достигнуть этой зоны в летний период? На графике выделен летний период (три месяца) с 2009 года по 2015. Видно, что волатильность по доллару летом низкая. Ценовые колебания уложились в диапазон 3-4 рубля. Эти данные нам дают основания полагать, что курс доллара до сентября останется ниже 56 рублей.

Торговые рекомендации стоит формировать с учётом всех вышеперечисленных моментов. Фундаментальный и технический срезы указывают, что среднесрочные длинные позиции в паре доллар/рубль ещё позволят заработать.

Материал подготовили: Владислав Антонов и Анна Бодрова.