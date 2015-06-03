В среду на рубль давило множество факторов

В среду на курс рубля влияли сразу несколько сильных факторов. Во-первых, вниз идет нефть. Во-вторых, Центробанк ежедневно покупает $100 — 200 млн. В-третьих, регулятор отменил годовое репо, а 15 июня на совете директоров ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки. Плюс ко всему, начинается сезон отпусков, граждане скупают валюту. К тому же, в мае закончился налоговый период, и крупные корпорации перестали обменивать валюту на рубли. Однако даже не это стало главным понижающим фактором курса рубля, а эскалация конфликта в Украине.

Сегодня USDRUB выросла до 54,25 (и это почти двухмесячный минимум), а EURRUB – до 61,70, чего не наблюдалось с 5 апреля.

Из Украины поступают новости о применении тяжелого вооружения, что чревато нарушением минских договоренностей и, как следствие, - новыми санкциями против России.