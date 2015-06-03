Нефть дешевеет на новостях из Вены

Нефть Brent к 12.53 мск стоит $64,03 за баррель (поставка в июле). Июльский фьючерс на WTI опустился ниже 60 долларов: $59,92 за баррель. Трейдеры отреагировали на сегодняшнее заявление министра нефти ОАЭ, Сухейля аль-Мазруи, которое тот сделал в среду на международном семинаре ОПЕК. Он сказал, что хоть спрос на нефть и растет, но крутая коррекция цен еще не подошла к концу.

Агентство Reuters передает его слова: «Спрос растет, но коррекция цен займет еще некоторое время». Судя по всему, картель не собирается снижать нормы добычи, и это оказывает давление на «черное золото».

Исполнительный директор BP тоже не ожидает восстановления цен на нефть. Выступая на семинаре ОПЕК, он заявил, что видит впереди длительный период низких цен. «Слабые цены сохранятся еще длительное время. Рынок, скорее всего, останется перенасыщенным. ОПЕК сохранит свою политику. Мы должны быть в состоянии работать при цене $60 — 65 за баррель, а значит, сосредоточиться на сокращении затрат. ОПЕК не собирается сокращать добычу нефти с низкой себестоимостью, чтобы поддержать страны, где добыча дороже. Сейчас страны Ближнего Востока конкурируют за свою долю рынка, они позволили ценам упасть. И мы видим экономические последствия этого».



