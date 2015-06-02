Нефть подрастает в ожидании встречи ОПЕК

Цены на нефть выросли во вторник в ответ на снижение доллара: к 13.56 мск индекс доллара к корзине из 6 основных мировых валют потерял 0,60%, его значение составило 96,94.

Brent к 13.58 мск стоит $65,44 за баррель (поставка в июле), WTI подпрыгнула до $60,75.

В пятницу в Вене состоится встреча министров нефти ОПЕК. Этот картель производит более трети всей добываемой в мире нефти. Группа встретится для определения своей политики на следующие 6 месяцев. Аналитики слабо надеются на то, что ОПЕК сократит свои квоты производства, чтобы привести цены на нефть к сбалансированным значениям. Ведь сейчас 2 млн баррелей в день, которые производятся группой, являются одной из причин глобального перепроизводства «черного золота» на мировых рынках.

Однако гораздо выше вероятность того, что картель оставит производство на прежних значениях — в своем стремлении сохранить свою крупную долю рынка некоторые члены ОПЕК готовы даже терпеть длительные периоды низких цен. Министр нефти Саудовской Аравии, Али аль-Наими, заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть (и одновременно — снижения поставок) уже ко второй половине текущего года. При этом он имеет в виду поставки из стран, не входящих в картель.

Однако внутри картеля тоже есть проблемы: пропасть между членами ОПЕК растет и ширится. В то время как Саудовская Аравия, ОАЭ — страны, которые могут себе позволить низкие цены в силу небольшой себестоимости добычи ($6,1 за баррель), есть еще и Венесуэла, Ангола и Эквадор, есть Нигерия. Эти страны стоят на грани катастрофы, поскольку их единственной надеждой всегда была нефть, и для исполнения их бюджета необходима цена порядка 90 — 110 долларов за баррель.