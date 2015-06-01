Пульс частного инвестора - еженедельный дайджест (01.06.15)

НОВОСТИ ПАММ БРОКЕРОВ

Московская биржа с 4 июня по 31 июля проводит конкурс "Я - инвестор" в режиме игровых (демо) торгов на рынках Московской Биржи. Призовой фонд Конкурса составляет 8 миллионов рублей.

Конкурс проводится совместно Московской Биржей и ФБ ММВБ в партнерстве с брокерскими компаниями: АО "ФИНАМ", ВТБ 24 (ЗАО), ФГ БКС, ФГ "ОТКРЫТИЕ", ГК "АЛОР", КИТ Финанс (ООО), ФК "УРАЛСИБ", ЗАО ИФК "Солид", ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".

Участники конкурса при регистрации получают по 30.000 виртуальных рублей на каждом из доступных для торгов рынков. Сделки совершаются на игровых торгах, максимально приближенных к реальным "боевым" торгам на рынках Московской биржи.

5 июня заканчивается голосование в конкурсе "Элита фондового рынка"

Конкурс «Элита фондового рынка» - старейший и один из престижнейших ежегодных конкурсов для компаний-участников рынка ценных бумаг. Его история началась в 2000 году, когда крупнейшая саморегулируемая организация на фондовом рынке - Национальная ассоциация участников фондового рынка - приняла решение об учреждении профессиональной премии среди компаний-профессиональных участников.

Определение победителей осуществляется по 17 номинациям, из которых 16 номинаций относятся к различным сфеам деятельности на фондовом рынке, одна - персональная номинация "За личный вклад в развитие фондового рынка" - присуждается по сумме заслуг личности перед фондовым рынком.

Претендентов на победу выдвигают сами профессиональные участники фондового рынка. Победителей определяет национальное жюри.

Во время официальной церемонии награждения премии Russian Hedge fund industry awards 2015 Хедж фонд Kvadrat Black, открытый компанией United Traders в 2013 году, был дважды удостоен награды, как лучший фонд под руководством российских управляющих.

Kvadrat SPC — хедж-фонд, созданный управляющими партнерами проп-трейдинговой компании United Traders. Основная цель создания фонда — увеличение капитала компании под управлением за счет привлечения широкого круга инвесторов. Фондом управляют трейдеры и команды трейдеров (в основном алгоритмические), лучше всех показавшие себя при управлении капиталом United Traders.

На начало 2015 года в фонде работают более 30 различных стратегий. В стратегии фонда можно инвестировать с плечом и получать доходность в 3-5 раз выше, чем в рамках фонда.

В текущем рейтинг ПАММ брокеров запущенном у нас на сайте лидирует с отрывом Альпари, так же Альпари лидирует и по количеству ПАММ счетов и по общему капиталу ПАММ счетов.

Продолжается голосование и на виртуальной выставке Masterforex-V EXPO, где так же идет выбор по многим номинациям среди которых есть "Лучший ПАММ брокер" в которой тройку лидеров составляют брокеры: FiboGroup, Alpari, RVDMarkets

MFX Broker подвел итоги работы за первый триместр 2015 года и обнародовал планы компании на ближайшее время На сегодня число клиентов холдинга превышает 600.000 человек более чем из 120 стран мира. Основной упор компания возлагает на инвестиционную программу MFX Capital которая позволяет совмещать низкие риски с гарантированным доходом до 60% годовых. Именно поэтому она была признана лучшей по версии Global Banking & Finance Review».

ИнстаФорекс объявляет о партнерстве с легендой зимних видов спорта — 8-кратным олимпийским чемпионом, 19-кратным чемпионом мира и 6-кратным обладателем Кубков мира по биатлону — норвежцем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом.

Компания ИнстаФорекс предлагает своим новым клиентам бездепозитный бонус в размере до 100$ - акцию не имеющую аналогов! Каждый трейдер, зарегистрировавший реальный торговый счет в компании ИнстаФорекс, имеет возможность начать торговлю на валютном рынке Форекс без начального депозита, получив при регистрации фиксированную сумму в качестве бездепозитного бонуса.

AMarkets наградила победителей турнира интеллектуалов «Игры разума», который состоялся в г. Астрахань 22 мая при участии регионального партнера, компании «Элит-Финанс». Ведущим мероприятия стал легендарный магистр популярной игры «Что?Где?Когда?» Александр Друзь. Победителям вручили сертификаты на получение средств для торговли на финансовых рынках, теперь им предстоит проявить себя в компании, чтобы заработать реальные деньги.

По ПАММ счетам компании картина на этой неделе сложилась не совсем радужная. Один из топовых управляющих Forceindex из-за серьезной просадки закрыл все свои счета, другой топовый управляющий Webmastermaksim так же испытывает трудности, 2 его крупных счета слиты и некоторые другие счета находятся в просадке.

RWD Markets - поступила информация от инвесторов о задержках по выплатам и нехватки лимитов у брокера ЭПС PerfectMoney, по другим ЭПС проблем нет. Так же появляются статьи о возможном будущем скаме компании и сравнение ее с уже канувшими ранее 2-мя украинскими форекс брокерами. Рекомендуем также сокращать позиции в своих портфелях по этому брокеру.

LiteForex - провел очень интересный и полезный вебинар на тему "Как все-таки определить тренд?" Компанией LiteForex был проведен очередной вебинар, посвящённый одному из главных вопросов трейдинга: "Как все-таки определить тренд?". На нем были раскрыты особенности определения мест высоковероятного "отскока" цены, даны объяснения неработоспособности ряда методов "классического" технического анализа, а также затронут вопрос понимания "расстановки сил" и последующего прогнозирования направления движения цены.

FreshForex акция «35% на пополнение» продлена еще на один месяц — до 25 июня 2015 года

Михаил Арсланов отчитался по своим ПАММ счетам за май месяц. Средняя прибыль 5-ти ПАММ-счетов, которыми он управляет составила +23,4%, инвестору +11,7% чистой прибыли.

ПАММ-счет AMB "Amarkets" Общий доход: 18,7%. Чистая прибыль инвестора: 9,35% ПАММ счет AMB strong “Amarkets” Общий доход 29,20%. Чистая прибыль инвестора: 14,6% ПАММ-счет AMB manual “Amarkets” Общий доход 25,32%. Чистая прибыль инвестора: 12,66%



Сравнительная характеристика ПАММ брокеров В последнее время количество ПАММ площадок значительно увеличилось и перед инвесторами встал закономерный вопрос: "Какую ПАММ площадку выбрать?" Однозначного ответа никто не даст, хороших трейдеров можно найти на любой площадке.

Обратите внимание - ПАММ брокеры которые имеют проблемы с выплатами: FOREXTREND, PANTEON, DIVENFX, MRCMARKETS, LIONSTONE, UNIVELL BROKER, FOREXSTART

НОВОСТИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МПО Камена - Компания ООО «Карат» входящая в группу компаний МПО Камена, 25 мая заключила контракт на поставку алмазного сырья для собственного производства с ОАО «АЛРОСА». Первая партия алмазов уже закуплена. МПО Камена запустила многоканальный номер горячей линии 8-800-77-507-77 Все звонки для пайщиков по данному номеру бесплатны! Получена вторая выплата по вкладу "нефтяной пай" ("юбилейный пай")





Shareinstock -на биржу добавлен новый эмитент "Юзерклик" Проект направлен на привлечение тематического трафика на сайты пользователей. Размер дивидендов: 3-5% в месяц

Доходность хайп проекта Leveron за май месяц составила +13.49% Максимальная чистая доходность инвесторов +10.8% Общая максимальная доходность инвесторов за 2015 год +59.5% (минимальная +23.8) Капитал в управлении 3 549 770$ Кол-во инвесторов 15.900 Наши рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 3-х месяцев не более 5% от портфеля.





Последние скамы хайп-проектов: All together, WMA-Digital, Twoy.pro, startup-exchange.net, X365.club, Financiarity, Creative Investments, ФГ "Легион", follovvme, coinclub.biz, navseh.biz, startinvest.com(проблемы), BTC Plaza. Более полный список скамов и предскамов тут...

Актуальный хайп-портфель на июнь

Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов.

1. Leveron 2. Tower-invest 3. RusPranaFinance 4. Delston-capital 5. Elevrus 6. Zeppelin-Cars

Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца. Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.

Текущий рейтинг хайп проектов по данным форума частных инвесторов mmgp.ru и авторитетности ресурсов по посещаемости.

RusPranaFinance - новый проект для оптимального хайп портфеля. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.

Elevrus - новая млм пирамида, стремительно набирает обороты на форуме mmgp только стартовала и уже в топе. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 4-х месяцев.

Zeppelin-Cars - новый проект для оптимального хайп портфеля. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.



Меркурий, Poker Automatics, webtransfer-finance, pegasusasset, Compass Business, Ogden Organization- хайп проекты долгожители, рекомендуем сокращать позиции.

НОВОСТИ БЛОГОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

"ЛБЧИ - 2015" - текущие лидеры голосования в категории "премиум": 1. mybiznes.org 2. investkopilka.ru 3. real-investment.ru, в категории "нью": 1. f4f.in.ua 2. paminvestor.ru 3. pamm-pro.ru (блог имеет претензию по накрутке после расследования будет принято решение о позиции в рейтинге)

Закончился месяц и в новостной ленте присутствует много отчетов частных инвесторов своих портфелей за май месяц.

Продолжается конкурс блогов частных инвесторов "Знакомство с биржей SHAREINSTOCK" Напоминаем что первым 30 участникам биржа дарит 300$ безвозмездно. Успейте использовать возможность получения вознаграждения, так как еще есть несколько свободных мест. Тем более что решением администрации конкурс решено продлить до 1 сентября.

Информация о переговорах по созданию новой компании на базе ФТ (f4f.in.ua)

Сегодня, как я обещал, я дам более расширенную информацию о переговорах и поделюсь своими впечатлениями. Начну по-порядку чтобы не терять хронологический ритм. В 5-30 утра пришлось выехать, чтобы провести в Киеве две встречи, одни переговоры были на 12-00 запланированы и основная встреча в 14-00, по дороге я набирал Джулс, так как нужно было состыковать время, телефон был отключен, но позже когда он появился на связи, трубку она с моего незнакомого номера так и не взяла. Вероятно помешало что-то. Уже позже перед встречей я обратил внимание на скайп, где она написала, что по семейным обстоятельствам не может присутствовать на встрече. Читать далее...

Обзор ПАММ-счетов за неделю 25.05-29.05.15 (pasprofit.ru)

Стабильные результаты доходности продолжает показывать ПАММ-управляющий VA Investments. C 16 февраля счёт приносит инвесторам хорошую прибыль, а на прошедшей торговой неделе был обновлён абсолютный максимум общей доходности. Тем не менее, после “горок” в январе этого года ТС счёта ещё может преподнести неожиданные результаты.

Комментариев и информации по торговой системе счёта нет из-за отсутствия достаточного количества торговых показателей, поэтому оценить риски сложно. За прошедшую неделю прибыль счёта составила+5.65%.

За один месяц смогла выйти из крупной апрельской просадки ПАММ-управляющий Nutellonka. Восстановление прошло без каких-либо резких перепадов доходности, а в течение мая была закрыта как лучшая сделка в USD ($6037.82), так и лучшая сделка в пунктах (85.3) за всю историю счёта.

Таким образом, был обновлён абсолютный максимум общей доходности. Под конец месяца наблюдались небольшие просадки по эквити, которые в итоге были зафиксированы в прибыль. Счёт по-прежнему показывает одни из лучших результатов площадки, а на этой неделе прибыль составила +3.86%. Читать далее...

Проект Cubic Robotics: инвестирование в технологии (antines.ru)

К технологии Cubic Robotics меня привели те самые поиска приложений для управления кондиционером, о которых я рассказывал в статье "Инвестирование в будущее". Мы с женой решили, что новый пульт покупать не будем, а найдем способ управлять им голосом.

Лень – двигатель прогресса. Это доказано поколениями, и я стал ярким тому примером. Искал, как можно включить кондиционер без пульта, а лучше вообще без лишних телодвижений – голосом, например, а нашел технологию Cubic Robotics. Так вот, российские разработчики уже несколько лет как пытаются воплотить в жизнь идеальную систему управления домом. Почему она меня заинтересовала? Потому что идеально соответствует именно моим потребностям. Я на самом деле человек очень неорганизованный, поэтому мне всегда сложно было скомпоновать все мои дела. Идей куча, если записывать их все на листочках, времени и листочков не хватит. Я хочу просто общаться голосом с каким-то устройством, а оно должно меня понимать. Это будет гораздо удобнее. Читать далее ...

Зависимости современного человека (thisinvest.com)



Добрый день, друзья. При написании статьи о кредитах, мне пришла мысль о том, что это не единственная зависимость современного человек. В погоне за желанием быть финансово независимыми люди ставят перед собой цели, которые на первый взгляд кажутся важными, но на самом деле не несут в себе никакой пользы. Они только создают видимость продвижения к запланированному результату.

Сильные люди недовольные своим финансовым положением постоянно шагают вперед, переступая через все преграды на пути, обучаются, генерируют новые бизнес идеи, работают над ними. Если что-то не получается, пробуют вновь и вновь. И рано или поздно такая работа дает свой результат. Читать далее ...

Начинающий инвестор и задачка про инвестирование. (fffreedom.ru)



Здравствуй дорогой начинающий инвестор, сегодня я предложу тебе интересную задачку про инвестирование!

Жили были такие же как ты начинающие инвесторы. Будем их называть для простоты «начинающий инвестор N» и «начинающий инвестор X». Каждый из них имел свой собственный небольшой капитал, который инвестировал с прибылью. Так сложилось, что у обоих инвесторов цели инвестирования были практически одинаковые и даже выбранные ими уровни риска и доходности совпадали. Зато кардинально различались инструменты в их портфелях. Инвестор N выбрал для себя сверхконсервативные инструменты, которые практически гарантировали ему отсутствие убытков. Инвестор X наоборот выбрал ужасно агрессивные инструменты, за которыми нужен был постоянный контроль, что бы ни прогореть. Так как они были очень педантичными людьми, то вели подробную статистику инвестирования. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем… Читать далее ...

Обзор платежной системы Вебмани (smfanton.ru)

Что такое система электронных платежей Webmoney знают практически все пользователи рунета. Компания была основана в 1998 году и на сегодняшний день насчитывает 28 млн. зарегистрированных пользователей по всему земному шару. Количество это увеличивается ежедневно. В чем же секрет такой популярности системы? Прежде всего, в простоте использования, но есть еще масса достоинств: совершать платежи и получать деньги можно не выходя из дома;

система работает мгновенно, даже если пользователи находятся в разных концах света;

небольшая комиссия (0,8% от суммы)

хорошая защита. В этой обзорной статье погорим об особенностях платежной системы, в частности обсудим следующие моменты: Читать далее ...

Анализ возможности скорого скама RVD Markets (cool-profit.ru)

В процессе долгой работы с каким-либо инвестиционным инструментом взгляд притупляется и некоторые нюансы становятся не такими заметными. Объективно окинув взглядом последние новости можно сказать, что вероятность скама компании возросла по сравнению с тем днем, когда я впервые с ней познакомился. Площадку RVD Markets на сегодняшний день можно отнести к компаниям с повышенными неторговыми рисками.

Перед тем как перейти к подробностям сразу озвучу свой вердикт по РВД Маркетс: на текущий момент можно приравнять инвестиции в компанию к инвестициям в хайп. Если вы знакомы с этим инструментом — можете поиграться. Остальным рекомендую выводить средства. Я уже поступил подобным образом. Читать далее ...

Нужно ли Платить Налоги с Форекса? (alphainvestor.ru)

Каждый успешный трейдер или инвестор рано или поздно задаётся вопросом – а надо ли платить налоги с прибыли, полученной с Форекс? Сегодня попробуем разобраться в этом вопросе досконально и рассмотреть варианты, которые есть у трейдера или инвестора, получившего прибыль. Скажу сразу – по закону ты обязан платить налог с любого полученного тобой дохода, в том числе и с Форекс. Более того, законодательство РФ предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов вплоть до 3 лет лишения свободы! Но на практике всё оказывается не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Все вопросы и разногласия, кои затронуты в этой статье и подобные им, возникают по большей части оттого, что в России пока нет закона, регламентирующего Форекс и всё что с ним связано. Хотя в декабре 2014 года уже принят законопроект и основные положения закона «О регулировании рынка Форекс» вступят в силу в октябре 2015 года. Читать далее ...

Investor’s Summary #24: 6 лучших нефтяных компаний для получения дивидендов (mindspace.ru)

Investor’s Summary — это отборные новости и материалы на тему личных финансов, фондовых рынков и инвестиций. Здесь я делюсь лучшим из того, что мне удалось обнаружить на просторах Сети. В сегодняшнем выпуске:

1. Евро, сырье и развивающиеся рынки растут, но неизвестно, как долго это будет продолжаться.

2. Правильную ли задачу решают трейдеры и управляющие на фондовом рынке?

3. 6 лучших нефтяных компаний для получения дивидендов.

4. Богл против Гранта: давний спор о фондах.

5. Оправданы ли затраты инвесторов на фонды с активным управлением?

Евро, сырье и развивающиеся рынки растут, но неизвестно, как долго это будет продолжаться

Когда курс доллара в марте перестал расти, часть трейдеров стала покупать некоторые из подешевевших к тому времени активов. Эта стратегия казалась краткосрочной, но спустя два месяца она продолжает приносить прибыль. Теперь многие из этих трейдеров увеличивают позиции, что способствует неожиданному укреплению евро, росту цен на нефть и другие активы, которые дешевели, когда американская валюта дорожала. Читать далее ...

Торговые сигналы форекс — MQL5 (xerurg.com)

Первое, на что следует обратить внимание — эта штука есть в каждом терминале Meta Trader 4 / Meta Trader 5. А это значит, что миллионы трейдеров уже прямо сейчас находятся всего в одном шаге от того, чтобы стать поставщиками сигналов для инвесторов. Чем копирование торговых сигналов отличается от инвестирования в ПАММ счета? Читать далее...

Новое на Investflow.Ru:поддержка инвестиционных фондов от Альпари.

Инвестиционный фонд - это набор индексов, которые отражают динамику отдельных секторов рынка на бирже: энергетика, драгоценные металлы, недвижимость.

Минимальная сумма инвестиций в фонд составляет $100. Годовая доходность: на уровне 10-20% годовых. Рекомендуемый срок инвестирования - год и более.



Купить или продать пай фонда можно в любой момент. При покупке пая коммиссии нет, однако при продаже компанией удерживается коммиссия в размере 2.5% вне зависимости от результата инвестирования. В случае прибыльности инвестиций компания дополнительно удерживает вознаграждение в размере: 20%-30% от прибыли на момент продажи пая.

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