Рубль упал в начале торгов: курс доллара перевалил за 53 руб.

В пятницу утром российский рубль начал торги падением к доллару и евро. Инвесторы потеряли интерес к рисковым активам — прежде они ожидали пояснений Центробанка о сокращениях объема покупок валюты. Банк России сократил 27 мая объем ежедневных покупок валюты до $150 млн, хотя до этого каждый день покупал по $200 млн. К 10:47 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 53,043 (+0,89%), а пара EUR/RUB — на уровне 58,078 (+0,36%).

Аналитики банков считают, что российский рынок пережил последние налоговые выплаты мая без значительного роста ставок, потому участники рынка не спешат фиксировать стоимость фондирования — теперь все ждут дальнейшее снижение ставок регулятора на заседании 15 июня.

В четверг рубль уже преодолевал минимум в 53 руб. за доллар, однако вечернее восстановление цен на нефть к отметке $63 за баррель на позитивной статистике по запасам в США позволило рублю вернуть часть потерь. Таким образом, рубль завершил день на уровне 52,57 руб. за доллар.

Сегодня рынок ждет пересмотренный отчет о ВВП США в I квартале. Аналитики уверены, что показатель будет намного ниже предварительной оценки (+0,2%). Сейчас в прогнозах экономистов превалирует ожидание 0,8%-ного снижения ВВП, а стратеги Barclays вообще говорят о падении экономики на 1,1%.